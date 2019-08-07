Финансы

Стал известен объем международных резервов РоссииНациональная служба новостей 09:37

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Международные (золотовалютные) резервы России по состоянию на июль выросли на 1,434 млрд рублей (0,3%) и составили 519,797 млрд рублей. Такие данные привели в Центробанке, сообщает RT.
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