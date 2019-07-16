Футбол

Стал известен новый тренер ФК «Краснодар»Блокнот Краснодар 08:10

В футбольном клубе «Краснодар» произошли внезапные изменения в тренерском составе. О новом назначении стало известно 16 июля. Вместо Мурада Мусаева наставником «быков» стал бывший тренер юношеской сборной России, 47-летний Сергей Матвеев.
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УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро за нарушение Мусаевым тренерских принципов

Sport.ru12:13

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тыс. евро за Мусаева

Юга.ру12:15

Источник: УЕФА отклонил апелляцию «Краснодара» по Мусаеву и обязал выплатить штраф

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УЕФА оштрафовал «Краснодар» на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера

ТАСС10:32

УЕФА отклонил апелляцию по Мусаеву и оштрафовал «Краснодар»

Sport24.ru07:12

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро из-за Мусаева

Матч ТВ11:08

Мусаеву могут запретить руководить «Краснодаром» в РПЛ

Metaratings04:52
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
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Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
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