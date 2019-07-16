Футбол
Стал известен новый тренер ФК «Краснодар»Блокнот Краснодар 08:10
В футбольном клубе «Краснодар» произошли внезапные изменения в тренерском составе. О новом назначении стало известно 16 июля. Вместо Мурада Мусаева наставником «быков» стал бывший тренер юношеской сборной России, 47-летний Сергей Матвеев.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
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