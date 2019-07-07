В Греции проходят парламентские выборы, которые, как ожидается, станут концом правления левой партии "Сириза", разочаровавшей греков своим соглашением с ЕС и компромиссом по Македонии.

Стал известен лидер на выборах в Греции

Политика Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.

Политика Путь в будущее: Германия объяснила потребность в «Северном потоке -2» "Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет", - заявил министр экономики.

Общество В Абакане отходами ТЭЦ заинтересовалось руководство Парка культуры В Хакасии прорабатывается идея использования золошлаковых отходов Абаканской ТЭЦ в парковом Хозяйстве.

Космос Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного» Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.

Политика Россия и Украина проведут прямой телемост Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.

Общество Названы регионы России с самыми высокими доходами населения Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.

Экономика Алкоэнергетики вернут в российские магазины В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".

Армия и оружие Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба» На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.

Кино Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney Компания Walt Disney Studios опубликовала на официальном канале видеохостинга YouTube первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Мулан», ремейк мультипликационной ленты 1998 года с одноименным названием.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.

Происшествия Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией завершается Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.

Здоровье Опасные приморские пляжи назвал Роспотребнадзор Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает, что купание в неустановленных местах опасно для здоровья населения, так как возможен риск заражения энтеровирусными и кишечными инфекциями.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Политика Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.

Политика Штаб Зеленского упрекнули за «ужасающую некомпетентность» Ранее Рабинович заявил, что Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии.

Здоровье Врачи рассказали о пользе грибов В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.

Гаджеты ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.

Экономика Работников начнут страховать по принципу ОСАГО В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.

Шоу-бизнес Жанна Фриске: Счастье любит тишину Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.

Общество Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве Синоптики рассказали, что в первой половине предстоящей недели в Москве ожидаются грозы, а затем почти каждый день будут идти дожди.

Шоу-бизнес Анна Нетребко показала фигуру на пляже Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.