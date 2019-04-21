Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00Известия 07:19

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины. У Петра Порошенко — 28,2%. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные всеукраинских экзит-полов компании New Image Marketing Group.
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Пришло время жалеть Зеленского

Взгляд.ру11:16

Порошенко с треском проигрывает во всех частях Украины

Комсомольская правда07:48

«РИА Новости» сообщило первые данные экзитполов выборов на Украине

РБК07:12

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

Известия07:19

Зеленский набирает 71,8 процента голосов, показал опрос

РИА Новости07:17

«РИА Новости» опубликовало первые данные экзит-пола выборов президента Украины

Коммерсантъ07:39

Стало известно, сколько голосов Зеленский и Порошенко набирают на востоке Украины

РЕН ТВ06:43
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Первые экзитполы: Зеленский набирает 79%, Порошенко – 21%

КП - Беларусь08:20
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
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Наркотики стали причиной расставания Полины Фаворской с ее бойфрендом

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Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины

Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
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Фанаты «Спартака» устроили большой перфоманс на матче с «Енисеем»

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Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями

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Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
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В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

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Дмитрий Быков пришел в сознание

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Политика

На Украине полицейские получили 100 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 05:00
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Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
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Происшествия

Семь человек задержали в связи с терактами в Шри-Ланке

Семь человек задержали в Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам, в результате которых погибли более 200 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Эвертону»

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Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира

После второго периода сборная России проигрывала уже в две шайбы.
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В Сеть попали макеты новых iPhone

В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
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Футбол

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу

Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
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Политика

Кучма пожалел нового президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
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ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
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Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
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Британской королеве Елизавете II исполнилось 93 года

21 апреля британская королева Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.
Обновлено в 10:13
Политика

С сухим счетом: Зеленский разгромил Порошенко на дебатах

Если действующий президент Петр Порошенко не пойдет завтра на массовые подлоги, то к вечеру новым главой государства с разгромным счетом станет Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 04:44
Здоровье

Врачи назвали самый полезный для печени фрукт

Обновлено в 01:19
Общество

В Москве один из «Ашанов» перестал продавать алкоголь в Вербное воскресенье после письма из управы

Гипермаркет «Ашан» в торговом центре «Авиапарк» в Москве приостановил продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья по просьбе муниципальных властей.
Обновлено в 12:38
Кино

Мэрия Ярославля наказала рублем киноклуб «Нефть»

Ярославские власти повысили арендую плату для киноклуба «Нефть» после скандального показа фильма о политических и гражданских активистах.
Обновлено вчера в 17:57
Энергетика

Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти

На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
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В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Общество

Чайка открыл казачий кадетский корпус на Кубани

Генеральный прокурор России Юрий Чайка принял участие в открытии реконструированного казачьего кадетского корпуса на Кубани.
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Политика

Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции «Бессмертный полк»

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался на своей странице "ВКонтакте" о тех, кто недоволен присутствием на акции памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" портретов тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.
Обновлено в 04:34
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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