Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00Известия 07:19

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины. У Петра Порошенко — 28,2%. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные всеукраинских экзит-полов компании New Image Marketing Group.

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

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