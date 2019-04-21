Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00Известия 07:19

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины. У Петра Порошенко — 28,2%. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные всеукраинских экзит-полов компании New Image Marketing Group.
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Первые экзитполы: Зеленский набирает 72%, Порошенко – 28%

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Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза

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В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
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Три человека погибли при возгорании автовагончика в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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