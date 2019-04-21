Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00Известия 07:19

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины. У Петра Порошенко — 28,2%. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные всеукраинских экзит-полов компании New Image Marketing Group.
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Подробнее о событии

Порошенко с треском проигрывает во всех частях Украины

Комсомольская правда07:48

Стало известно, сколько голосов Зеленский и Порошенко набирают на востоке Украины

РЕН ТВ06:43

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

Известия07:19

Зеленский набирает 71,8 процента голосов, показал опрос

РИА Новости07:17

«РИА Новости» сообщило первые данные экзитполов выборов на Украине

РБК07:12

На выборах президента Украины опубликованы первые данные экзитполов

Взгляд.ру07:01

«РИА Новости» опубликовало первые данные экзит-пола выборов президента Украины

Коммерсантъ07:39
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:19, Ашберн

Первые экзитполы: Зеленский набирает 79%, Порошенко – 21%

КП - Беларусь08:20
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины

Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3% - гражданская сеть "Опора"
Обновлено в 11:11
Политика

Захарова усмотрела нацизм в твите главы Минздрава Украины о выборах

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на пост министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун с хэштегом "Украина превыше всего".
Обновлено в 09:36
Здоровье

В России каждая третья женщина имеет ожирение

Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Футбол

Игрок КХЛ дебютировал в футболе

Обновлено в 10:11
Происшествия

В Японии автобус наехал на толпу пешеходов

Муниципальный автобус в воскресенье, 21 апреля, врезался в группу пешеходов в крупном японском портовом городе Кобе на острове Хонсю, сообщает Kyodo.
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Общество

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 08:26
Теннис

Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»

Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено в 10:39
Политика

Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»

Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Гаджеты

Стоимость складного Huawei Mate X оказалась намного дешевле ожидаемого

В феврале стала известна предварительная цена на складную модель Huawei Mate X, и она неприятно удивила многих потенциальных покупателей.
Обновлено в 10:40
Наука

Бросить курить мешает котинин – больше, чем никотин

Метаболит под названием котинин держится в организме курильщика в семь раз дольше никотина. Котинин усиливает зависимость от курения.
Обновлено в 03:40
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В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Футбол

Самедов стал послом финала Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов назначен послом финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 03:42
Футбол

«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Обновлено в 10:50
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Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
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Кучма пожалел нового президента Украины

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SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon

Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:28
Политика

«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду

«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Здоровье

Ученые оценили терапию, направленную на борьбу со страхами у детей

Американские ученые оценили терапию, которая направлена на борьбу со страхами у детей дошкольного возраста.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

В результате серии взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли 156 человек, сообщает AFP со ссылкой на полицию.
Обновлено в 04:10
Технологии

Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night

Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.
Обновлено вчера в 15:14
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ

По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 05:29
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«Самая тяжелая невеста России» похудела

Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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