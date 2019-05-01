Финансы

Стал известен курс рубля к летним отпускамURA.Ru 01:24

«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт. Также он уточнил, что доллар будет стоить до 65 рублей, а евро — до 72,5 рубля.
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Аналитики рассчитали курс рубля на лето

Телеканал 360°05:11

Эксперты рассказали, стоит ли покупать валюту к летним отпускам

Life.ruвчера в 23:35

Курс рубля упадет после майских праздников, — считают аналитики

Эхо Москвы01:45

Стал известен курс рубля к летним отпускам

URA.Ru01:24

Рассчитан курс рубля на лето

Lenta.ru00:38

Лайфхаки к отпуску: как выгодно обменивать валюту

News.ru01:00

Эксперты рассказали о перспективах курса рубля на лето

ФАН02:13
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Общество

Беглов поздравил петербуржцев с 1 мая на Дворцовой площади

Обновлено в 06:49
Спорт

CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF

Обновлено в 06:52
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Происшествия

На первомайском шествии задержали депутата Максима Резника

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник был задержан на Невском проспекте в Петербурге во время первомайского шествия.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

В американском штате Северная Каролина в результате стрельбы в университете погибли два человека.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму

Обновлено в 07:13
Политика

Участники мотопробега «Дороги Победы — на Берлин» прибыли в Варшаву

Мотоциклисты байкерского клуба "Ночные волки", совершающие мотопробег "Дороги Победы — на Берлин", прибыли в Варшаву, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика

Волкер: украинцы могут отвернуться от Зеленского

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае если президент Украины Владимир Зеленский откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе, украинцы поменяют к нему своё отношение.
Обновлено в 06:49
Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФ

Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 07:36
Общество

В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация

Обновлено в 04:12
Политика

Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на кишечнике и в настоящее время проходит интенсивную терапию.
Обновлено в 06:03
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Футбол

Опубликовано фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20

Обновлено в 06:21
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

На РЕН ТВ подали заявление о нарушении закона о «фейковых новостях»

Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров подал заявление в прокуратуру из-за недостоверного, по его мнению, новостного выпуска про приближающийся к Земле астероид.
Обновлено в 07:25
Политика

Порошенко поздравил Зеленского и договорился о встрече

Порошенко и Зеленский договорились в ближайшее время встретиться. "Соперничество на выборах осталось в прошлом", — пояснил Порошенко.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны

Обновлено в 05:58
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено в 07:09
Спорт

Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.
Обновлено в 04:34
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Политика

США запретили своим авиакомпаниям низкие полеты над Венесуэлой

Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет для американских авиакомпаний проводить полеты над Венесуэлой на высоте ниже восьми километров.
Обновлено в 00:43
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