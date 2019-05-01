Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускамURA.Ru 01:24
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт. Также он уточнил, что доллар будет стоить до 65 рублей, а евро — до 72,5 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество
Беглов поздравил петербуржцев с 1 мая на Дворцовой площади
Обновлено в 06:49
Спорт
CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF
Обновлено в 06:52
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Происшествия
На первомайском шествии задержали депутата Максима Резника
Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник был задержан на Невском проспекте в Петербурге во время первомайского шествия.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
В американском штате Северная Каролина в результате стрельбы в университете погибли два человека.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму
Обновлено в 07:13
Политика
Участники мотопробега «Дороги Победы — на Берлин» прибыли в Варшаву
Мотоциклисты байкерского клуба "Ночные волки", совершающие мотопробег "Дороги Победы — на Берлин", прибыли в Варшаву, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика
Волкер: украинцы могут отвернуться от Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае если президент Украины Владимир Зеленский откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе, украинцы поменяют к нему своё отношение.
Обновлено в 06:49
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФ
Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 07:36
Общество
В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация
Обновлено в 04:12
Политика
Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на кишечнике и в настоящее время проходит интенсивную терапию.
Обновлено в 06:03
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Футбол
Опубликовано фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20
Обновлено в 06:21
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
На РЕН ТВ подали заявление о нарушении закона о «фейковых новостях»
Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров подал заявление в прокуратуру из-за недостоверного, по его мнению, новостного выпуска про приближающийся к Земле астероид.
Обновлено в 07:25
Политика
Порошенко поздравил Зеленского и договорился о встрече
Порошенко и Зеленский договорились в ближайшее время встретиться. "Соперничество на выборах осталось в прошлом", — пояснил Порошенко.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны
Обновлено в 05:58
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Спорт
Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.
Обновлено в 04:34
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Политика
США запретили своим авиакомпаниям низкие полеты над Венесуэлой
Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет для американских авиакомпаний проводить полеты над Венесуэлой на высоте ниже восьми километров.
Обновлено в 00:43