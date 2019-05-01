Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускамURA.Ru 01:24
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт. Также он уточнил, что доллар будет стоить до 65 рублей, а евро — до 72,5 рублей.
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Аналитики дали рекомендации, стоит ли покупать валюту к летним отпускам
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 20:48
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:56, Ашберн
Наука
Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости
Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол
«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в год
Согласно источнику, туринский клуб уже предложил игроку контракт с зарплатой € 8.5 млн в год.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено вчера в 09:48
Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов
«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено 29 апреля в 07:54
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Помпео: российские ЗРК не помешают вторжению США в Венесуэлу
Майк Помпео: «Думаю, никто не должен заблуждаться, что если президент (США) примет такое решение, если он выберет военное решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата».
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной, актриса Наталья Красноярская
В возрасте 70-и лет 30 апреля скончалась Наталья Красноярская - известная актриса и режиссёр.
Обновлено в 02:15
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Общество
Минпросвещения напомнило о необходимости соблюдения ПДД детьми
Министерство просвещения России напомнило о необходимости обратить отдельное внимание детей на правила дорожного движения в майские праздники, а также рекомендовало начать изучать ПДД с детского сада, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году
Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу Живоглядова
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол
Банк ВТБ купил ФК «Динамо» за рубль
Обновлено вчера в 14:34
Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Евгения Малкина
Обновлено в 02:02
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Гаджеты
«Яндекс» выпустит две новые версии «Яндекс.Станции»
«Яндекс» получил разрешение на ввоз на территорию ЕЭАС «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Шестой раунд переговоров «Талибана» с США пройдёт в Катаре
Шестой раунд переговоров «Талибана»* с США начнётся в Катаре в среду, 1 мая. Об этом сообщил представитель движения Забиуллах Муджахид.
Обновлено в 01:59
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье
Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
Юрген Клопп назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мира
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
Обновлено в 00:35
Политика
Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии
Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
В Британии оценили первых красавиц Росгвардии
Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".
Обновлено в 01:21
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53