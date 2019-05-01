Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускамURA.Ru 01:24
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт. Также он уточнил, что доллар будет стоить до 65 рублей, а евро — до 72,5 рублей.
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Аналитики дали рекомендации, стоит ли покупать валюту к летним отпускам
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 20:48
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Игры
Разработчики опубликовали видео геймплея The Sinking City
Разработчики игровой компании Bigben Interactive опубликовали новый видеоролик, демонстрирующий геймплей детективного приключения The Sinking City.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Хоккей
«Салават Юлаев» предложил контракты 11 хоккеистам
«Салават Юлаев» сообщил, что сделал квалификационные предложения игрокам, которые выходят сегодня на рынок в статусе ограниченно свободных агентов.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Помпео: российские ЗРК не помешают вторжению США в Венесуэлу
Майк Помпео: «Думаю, никто не должен заблуждаться, что если президент (США) примет такое решение, если он выберет военное решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата».
Обновлено в 01:48
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Общество
МВД: более 100 тысяч человек участвуют в первомайском шествии в Москве
Более 100 тыс. человек собрались в Москве на шествие в честь Дня Весны и Труда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Официально: AMD Navi выйдет в третьем квартале и будет дешевле Radeon VII
В AMD ожидают, что втором квартале розничный сегмент видеокарт покажет рост продаж, а выход Navi закрепит успех.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Приморье обнаружили упавший в 1944 году самолет Ил-2
Самолет упал во время учебного полета на окраине села Хороль.
Обновлено в 00:47
Политика
Глава МИД Канады назвала смертный приговор канадцу в КНР бесчеловечным
«Жестоким и бесчеловечным» назвала смертный приговор, вынесенный гражданину Канады Фань Вэю в Китае за производство и контрабанду наркотических средств, глава МИД Канады Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
В Венесуэле заявили об обмане участвовавших в перевороте военных
Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что некоторые военные прибыли на место, где была совершена попытка госпереворота, не зная о том, что будет происходить.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Раскритиковали подготовку к битве с белыми ходоками в «Игре престолов»
Роман Шляхтин отметил, что подготовка героев вызывает вопросов.
Обновлено вчера в 21:32
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Обновлено вчера в 19:04
Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном певицы Алсу
Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Фанаты высмеяли «змеиные» штаны Ани Лорак: «Брюки просто катастрофа»
Фанаты высмеяли образ певицы, а именно ее «змеиные» штаны – именно такой пятнистый принт их украшал.
Обновлено вчера в 16:31
Хоккей
Дмитрий Квартальнов: «„Ак Барс“ постарается играть в атаке комбинационно и зрелищно»
Как сказал президент клуба, в сезоне мы постараемся играть в атаке комбинационно и зрелищно, также будем активно пользоваться возможностями клубной вертикали – привлекать игроков из выстроенной системы «Ак Барса».
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева появилась на публике с цепями на лице
Актриса Екатерина Андреева появилась на публике с цепями на лице.
Обновлено в 00:00
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
Окадзаки объявил о решении покинуть «Лестер»
Нападающий «Лестера» Синдзи Окадзаки намерен сменить клубную прописку.
Обновлено в 03:23
Политика
Иностранного вдохновителя заподозрили в терактах на Шри-Ланке
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена высказал предположение, что за серией взрывов стоит "иностранный вдохновитель", передает Sky News.
Обновлено в 03:21
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00