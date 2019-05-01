Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускамURA.Ru 01:24
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт. Также он уточнил, что доллар будет стоить до 65 рублей, а евро — до 72,5 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Авто
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%
В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика
В Венесуэле произошла попытка государственного переворота
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
В столице Казахстана митинг начался рядом со зданием конгресс-центра «Астана».
Обновлено в 04:22
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США
Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
Несколько дней назад певица Виктория Дайнеко отправилась отдыхать в Нью-Йорк, и вскоре после прибытия начала делиться с Instagram-подписчиками сделанными фотографиями.
Обновлено в 03:15
Наука
Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Обновлено 29 апреля в 15:00
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону (будет опубликован в ближайшем номере "РГ"), изменится порядок расчета надбавок к их пенсии.
Обновлено в 05:50
Политика
Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены
Обновлено в 04:52
Экономика
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей
«Ак Барс» объявил о назначении Квартальнова главным тренером
53-летний Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанской команды, сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Политика
Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено вчера в 12:44
Кино
Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа
После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Хоккей
«Трактор» покинули 14 хоккеистов
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Мумбаи экстренно сел самолет двумя сотнями пассажиров
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»
Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Музыка
В Брянске выступит композитор Александр Добронравов
На сцене областной филармонии выступят композитор Александр Добронравов, Губернаторский симфонический оркестр под управлением Эдуарда Амбарцумяна, а также солисты филармонии.
Обновлено в 03:02