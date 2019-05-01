Стал известен курс рубля к летним отпускамURA.Ru 01:24

«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт. Также он уточнил, что доллар будет стоить до 65 рублей, а евро — до 72,5 рубля.

Стал известен курс рубля к летним отпускам

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Транспорт Канатная дорога на Ай-Петри открылась в Крыму Работу возобновила канатная дорога Мисхор — Ай-Петри, которая была закрыта в течение трёх месяцев для проведения профилактических работ.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Энергетика На Украине подешевел газ для населения «Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.

Шоу-бизнес Скончалась мать Марии Порошиной Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.

Происшествия В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов По свидетельству корреспондентов различных агентств, ситуация в городе становится более напряженной в преддверии начала шествия профсоюзных организаций.

Политика В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".

Политика Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.

Экономика Путин подписал закон об ипотечных каникулах Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.

Общество Пасечник на демонстрации поздравил жителей ЛНР с 1 мая Глава ЛНР Леонид Пасечник, принявший участие в первомайской демонстрации в Луганске, поздравил жителей Республики с Праздником Весны и Труда.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба» По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.

Происшествия В Ингушетии депутат украл невесту Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.

Политика Путин уволил главу ГИБДД по Москве Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.

Гаджеты Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.

Единоборства Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира Российский боксёр Денис Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса».

Авто Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.

Происшествия В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.

Хоккей Швеция — Россия 4:2 (2-й перерыв) Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.