Финансы

Стал известен курс рубля к летним отпускамURA.Ru 01:24

«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт. Также он уточнил, что доллар будет стоить до 65 рублей, а евро — до 72,5 рубля.
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Лайфхаки к отпуску: как выгодно обменивать валюту

News.ru01:00

Эксперты рассказали о перспективах курса рубля на лето

ФАН02:13

Курс рубля упадет после майских праздников, — считают аналитики

Эхо Москвы01:45

Стал известен курс рубля к летним отпускам

URA.Ru01:24

Рассчитан курс рубля на лето

Lenta.ru00:38

Аналитики рассчитали курс рубля на лето

Телеканал 360°05:11

Эксперты рассказали, стоит ли покупать валюту к летним отпускам

Life.ruвчера в 23:35
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Кино

Последние «Мстители» собрали в прокате миллиард рублей за три дня

Обновлено в 08:38
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Игры

Авторы оригинальных Earthworm Jim работают над новой частью

Обновлено в 09:42
Транспорт

Канатная дорога на Ай-Петри открылась в Крыму

Работу возобновила канатная дорога Мисхор — Ай-Петри, которая была закрыта в течение трёх месяцев для проведения профилактических работ.
Обновлено в 08:06
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Спорт

Семеня проиграла судебный спор с ИААФ по делу об уровне тестостерона

Обновлено в 07:22
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Космос

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видео

Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов

По свидетельству корреспондентов различных агентств, ситуация в городе становится более напряженной в преддверии начала шествия профсоюзных организаций.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Устроивший ночной марафон медведь попал на видео

Обновлено в 09:53
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено в 07:09
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Общество

Пасечник на демонстрации поздравил жителей ЛНР с 1 мая

Глава ЛНР Леонид Пасечник, принявший участие в первомайской демонстрации в Луганске, поздравил жителей Республики с Праздником Весны и Труда.
Обновлено в 05:14
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено вчера в 15:22
Гаджеты

Планшет iPad 2 от Apple официально признан устаревшим

Продукция Apple продолжает пополнять список устаревших устройств.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Гаджеты

Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года

Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:45
Кино

Ушла из жизни французская актриса Анемон

Обновлено в 00:53
Единоборства

Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира

Российский боксёр Денис Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса».
Обновлено в 10:25
Авто

Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года

Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях

Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Обновлено в 10:17
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Актриса Инга Оболдина рассказала о нищете и жизни в коммуналке

Обновлено в 04:17
Хоккей

Швеция — Россия 4:2 (2-й перерыв)

Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.
Обновлено в 08:30
Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Бобровский отразил 36 из 37 бросков в матче с «Бостон Брюинз», что позволило «Коламбусу» выиграть со счётом 2:1 и выйти вперёд в серии.
Обновлено в 05:06
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