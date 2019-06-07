Стал известен календарь 1-го тура РПЛSoccer.ru вчера в 12:22

Спорт день за днем

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

Общество Канделаки жестко прошлась по Соболь после инцидента с Симоньян Тина довольно жестко охарактеризовала этот инцидент и осудила Соболь за неподобающее поведение.

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

ЖКХ Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.

Экономика На ПМЭФ запустили новый завод по производству аммиака в Ленобласти Символический вентиль нового завода «Еврохим» по производству аммиака запустили 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Краснодарский провайдер оспорил требования «закона Яровой» в суде Краснодарский интернет-провайдер «Фирма Связь» оспорил в суде проверку Роскомнадзора, по результатам которой на него подали иск из-за отказа установить оборудование для исполнения «закона Яровой».

Энергетика Соединённым Штатам предрекли скорое лидерство по экспорту СПГ США могут стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в течение пяти лет, опередив Катар.

Экономика Тиньков предложил «Яндексу» объединить бизнес Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.

Общество За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.

Экономика В России увеличат материнский капитал Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.

Экономика Сбербанк договорился о покупке торгового центра в Петербурге «Дочка» Сбербанка купит торгово-развлекательный центр «Жемчужная Плаза» на юго-западе Петербурга, который сейчас на паритетных началах принадлежит SIIC и SRV.

Единоборства Боксёр Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании за $50 млн «Если сторона Джошуа хочет организовать встречу в Великобритании, они должны мне заплатить за бой $50 млн», — цитирует мексиканского спортсмена Boxingnews24.

Политика Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019 Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума.

Игры Глава Take-Two о PC-версии Red Dead Redemption 2: «Это легко сделать» Во время встречи с инвесторами исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на PC и что у релиза игры на этой платформе нет никаких недостатков.

Транспорт Скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге Скидки на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в размере 50% от транспондерных тарифов ввели на период с пятницы, 7 июня, по конец сентября нынешнего года.

Армия и оружие МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»* В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.

Политика Калви не приедет на Петербургский экономический форум Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.

Происшествия Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.

Политика Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде.

Происшествия Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Происшествия В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».