Футбол
Стал известен календарь 1-го тура РПЛSoccer.ru вчера в 12:22
Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.
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«Спартак» и ЦСКА встретятся в 6-м туре. Полный календарь чемпионата России-2019/20
Спорт-Экспрессвчера в 18:25
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Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Общество
Канделаки жестко прошлась по Соболь после инцидента с Симоньян
Тина довольно жестко охарактеризовала этот инцидент и осудила Соболь за неподобающее поведение.
Обновлено в 05:28
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Музыка
Состоялся релиз посмертного альбома диджея Авичи Tim
Обновлено в 07:30
ЖКХ
Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года
Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Экономика
На ПМЭФ запустили новый завод по производству аммиака в Ленобласти
Символический вентиль нового завода «Еврохим» по производству аммиака запустили 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:59
Общество
Краснодарский провайдер оспорил требования «закона Яровой» в суде
Краснодарский интернет-провайдер «Фирма Связь» оспорил в суде проверку Роскомнадзора, по результатам которой на него подали иск из-за отказа установить оборудование для исполнения «закона Яровой».
Обновлено в 04:46
Энергетика
Соединённым Штатам предрекли скорое лидерство по экспорту СПГ
США могут стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в течение пяти лет, опередив Катар.
Обновлено в 06:11
Экономика
Тиньков предложил «Яндексу» объединить бизнес
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.
Обновлено в 05:44
Общество
За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей
В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено вчера в 08:06
Экономика
Сбербанк договорился о покупке торгового центра в Петербурге
«Дочка» Сбербанка купит торгово-развлекательный центр «Жемчужная Плаза» на юго-западе Петербурга, который сейчас на паритетных началах принадлежит SIIC и SRV.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Под Калугой трое рабочих упали в навоз и утонули
Обновлено в 06:08
Единоборства
Боксёр Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании за $50 млн
«Если сторона Джошуа хочет организовать встречу в Великобритании, они должны мне заплатить за бой $50 млн», — цитирует мексиканского спортсмена Boxingnews24.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019
Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 23:02
Игры
Глава Take-Two о PC-версии Red Dead Redemption 2: «Это легко сделать»
Во время встречи с инвесторами исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на PC и что у релиза игры на этой платформе нет никаких недостатков.
Обновлено в 04:20
Транспорт
Скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге
Скидки на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в размере 50% от транспондерных тарифов ввели на период с пятницы, 7 июня, по конец сентября нынешнего года.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*
В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 06:04
Политика
Калви не приедет на Петербургский экономический форум
Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей
По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Авто
В России BMW отзывает более 300 кроссоверов BMW X7
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Теннис
Барти обыграла Анисимову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала финалисткой Открытого чемпионата Франции благодаря победе в полуфинале турнира над американкой Амандой Анисимовой.
Обновлено в 07:20