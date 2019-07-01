Футбол

Стал известен игровой номер Глушакова в «Ахмате»RT на русском 11:26

Новичок грозненского «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков определился с игровым номером в чеченской команде. Как сообщает игрок в своём Instagram, он будет выступать под номером 88.
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Клюев о переходе Глушакова: фальшь чеченцы чувствуют сразу

РИА Новости14:42

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Спорт-Экспресс06:48

Глушаков будет выступать за «Ахмат» под 88-м номером

Советский спорт06:53

Глушаков будет играть под 88-м номером в «Ахмате»

Sports.ru08:24

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Sport24.ru07:01

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Матч ТВ06:54

Глушаков выбрал игровой номер в «Ахмате»

Чемпионат07:09
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В России изменились правила выдачи микрозаймов

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Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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