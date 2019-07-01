Новичок грозненского «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков определился с игровым номером в чеченской команде. Как сообщает игрок в своём Instagram, он будет выступать под номером 88.

Стал известен игровой номер Глушакова в «Ахмате»

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