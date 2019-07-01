Футбол
Стал известен игровой номер Глушакова в «Ахмате»RT на русском 11:26
Новичок грозненского «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков определился с игровым номером в чеченской команде. Как сообщает игрок в своём Instagram, он будет выступать под номером 88.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:07, Вашингтон
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Петербургский "Зенит" объявил о расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:52
Хоккей
Корписало подписал однолетний контракт с «Коламбусом»
Голкипер Йонас Корписало продлил контракт с "Коламбусом" на один год, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:22
Теннис
Касаткина проиграла в первом круге Уимблдона
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович на старте Уимблдона.
Обновлено в 13:55
Кино
Netflix показал Геральта, Цири и Йеннифер из сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал постер сериала «Ведьмак».
Обновлено в 10:48
Политика
Климкин уходит в «политический отпуск»
В личном аккаунте социальной сети Facebook Климкин написал о принятом решении и добавил, что «пришло время создать настоящую команду».
Обновлено в 09:09
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Общество
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
Решение о платном въезде в центр Венеции было принято городскими властями в конце февраля.
Обновлено в 12:06
Кино
Повторный прокат не помог «Мстителям» победить «Аватар»
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского
Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца благодаря ДНК-тесту
Дочь актрисы Галины Стахановой нашла своего биологического отца благодаря ДНК-тесту.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба
Обновлено в 11:43
Происшествия
Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»
Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.
Обновлено в 09:04
Общество
Мексиканский город завалило градом
Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Общество
«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области
Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Транспорт
Российским пассажирам предложили слетать в Магадан вместо Грузии
Компания «Уральские авиалинии» предложила необычный выход из ситуации пассажирам, купившим билеты в Грузию.
Обновлено в 08:40
Общество
Сын чиновника из Татарстана 14 раз выходил в туалет на ЕГЭ
Насколько успешно ЕГЭ сдал сын чиновника, не уточняется.
Обновлено в 06:11
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Генпрокуратура Украины выдвинула новые обвинения против главы ЛНР
Генпрокуратура Украины сообщила, что против главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника выдвинуты новые обвинения по трем статьям уголовного кодекса.
Обновлено в 13:37
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56