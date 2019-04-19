Стал известен формат дебатов Зеленского и ПорошенкоКомсомольская правда 11:31

Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата. Она будет модератором на сцене украинского актера. Куликов будет выступать на стороне действующего президента Украины.

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