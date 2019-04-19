Политика
Стал известен формат дебатов Зеленского и ПорошенкоКомсомольская правда 11:31
Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата. Она будет модератором на сцене украинского актера. Куликов будет выступать на стороне действующего президента Украины.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Обновлено в 12:53
Происшествия
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено в 13:49
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Политика
Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте
Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Автовладельцы оценили размер комиссии дилера при продаже автомобиля с пробегом
Были среди респондентов и те, кто принципиально не готов платить комиссию.
Обновлено в 05:52
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз
Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Под покровом дебатов: ВСУ попытались прорваться в Донбасс
Как пишет «Русская весна» со ссылкой на источники, около 18.00 в пятницу, 19 апреля, бойцы ВСУ после ложного заявления о введении режима «Пасхального перемирия», попытались проникнуть на территорию ДНР.
Обновлено в 14:57
Футбол
Канте: «„Челси“ не является фаворитом Лиги Европы»
Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что его команда не является фаворитом на победу в Лиге Европы.
Обновлено в 07:54
Футбол
Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»
Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 12:14
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Политика
Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского
Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Авто
Toyota и SoftBank вложили 1 миллиард долларов в беспилотники Uber
Корпорация Toyota и компания SoftBank сделали вклад, в размере 1-го миллиарда долларов в беспилотники Uber.
Обновлено в 05:45
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика
Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье
Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 15:32
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета
В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Музыка
Макс Покровский рассказал о новом клипе
Обновлено в 09:17
Политика
Медведчук призвал Зеленского заключить сделку с Россией
Политик считает, что новый украинский президент должен заключить с Россией сделку, что поможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев.
Обновлено в 02:21
Музыка
Rolling Stones выпустили сборник хитов «Honk»
Рок-группа Rolling Stones выпустила сборник лучших песен с 1971 года «Honk». Стандартное издание включает 36 композиций, расширенное ― 46.
Обновлено в 02:44
Политика
Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Экономика
«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа
Примечательно, что следом на кинофестивале появился бывший супруг актрисы 41-летний Игорь Петренко.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку
Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.
Обновлено в 12:21