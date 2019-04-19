Политика

Стал известен формат дебатов Зеленского и ПорошенкоКомсомольская правда 11:31

Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата. Она будет модератором на сцене украинского актера. Куликов будет выступать на стороне действующего президента Украины.
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Дебаты кандидатов в президенты Украины начнутся уже меньше, чем через час на стадионе Олимпийский в Киеве

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Вести.Ru10:20
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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