Недвижимость

Стагнацию вторичного рынка жилья зафиксировали в РоссииNews.ru вчера в 15:27

Средняя стоимость вторичного жилья в России практически не меняется. Собственники предпочитают не индексировать цены в условиях падающего спроса, а единственными точками роста становятся города с высокой долей подобных предложений в новостройках.
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Рост цен на вторичное жилье в России замер

Pravda.Ru01:10

Стагнацию вторичного рынка жилья зафиксировали в России

News.ruвчера в 15:27

Предоставлена динамика цен на недвижимость на вторичном рынке в крупнейших городах России

Бизнес-новости в Кировевчера в 13:44

Риэлторы: Ценник на «вторичку» растет

Версия.Инфовчера в 09:04

Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупнейших городах России

Коммерсантъвчера в 10:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:18, Ашберн
Теннис

Победительница «Ролан Гаррос» Барти заняла второе место в рейтинге WTA

Австралийка Эшли Барти поднялась с восьмой строчки турнирной таблицы на вторую.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Политика

Полномочия президента Молдавии Додона переданы премьеру

Суд объяснил, что Додон не стал подписывать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:22
Общество

Эксперты назвали самый вкусный квас

Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
Общество

Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста»

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.
Обновлено в 01:54
Общество

ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни

Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Общество

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39
Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию

Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат

Тест корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики показал отрицательный результат.
Обновлено в 03:31
Транспорт

Дорожные камеры хотят устанавливать в местах массовых ДТП

Как сообщает Iz.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, документ предлагает сделать основополагающим принципом при размещении дорожных камер — преобладание массовых ДТП.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»

В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Общество

Составлен рейтинг самых полезных завтраков

Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено вчера в 05:51
Автоспорт

Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Общество

Наказание за кражу электричества ужесточили

В России вступил в силу закон, который предусматривает штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.
Обновлено вчера в 01:10
Общество

В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова

Сбор участников запланирован у метро «Чистые пруды». Журналисты намерены дойти до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.
Обновлено в 04:00
Общество

Алексей Текслер посетил ракетный центр в Миассе

Обновлено в 03:02
Политика

Киев обеспокоен ситуацией в Молдавии

«Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния», - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат

Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра

На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Авто

Российский губернатор признал Aurus слишком дорогим для себя

Обновлено в 03:46
Политика

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня

20 июня в 12:00 состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 02:28
Шоу-бизнес

Экс-жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие

«Василий Быков» начал переход на Балтийский флот для участия в параде

Головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» Черноморского флота (ЧФ) вышел из Севастополя и начал переход на Балтийский флот для участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В колонну МЧС в Тульской области въехала фура

Колонна МЧС России, направлявшаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории, попала в ДТП.
Обновлено в 03:56
Экономика

Иванов поддержал внедрение фандоматов в России

В рамках Петербургского экономического форума представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что не видит смысла в запрете одноразовой посуды и пластиковых пакетов, однако поддерживает внедрение фандоматов в России.
Обновлено в 04:03
Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Общество

Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47
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