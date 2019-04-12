Финансы
Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000REGNUM 11:16
К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Политика
Глава военного совета Судана заявил об отставке и назначении преемника
Глава минобороны Судана Авад бен Ауф ушел с поста руководителя военного совета страны спустя всего лишь сутки после вступления в должность.
Обновлено в 16:26
Гаджеты
В России стартуют продажи Huawei P30 и P30 Pro
Компания Huawei в конце марта представила два новых флагманских смартфона - P30 и P30 Pro, 13 апреля начинается официальный старт продаж этих моделей в России.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана
Обновлено в 12:51
Политика
Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко
Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.
Обновлено в 02:24
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Здоровье
В Мариинской больнице провели уникальную операцию на легких
Хирургическое вмешательство с субксифоидальным доступом было проведено 25-летнему мужчине в четверг, 11 апреля.
Обновлено в 06:51
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Общество
Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев
Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
Обновлено в 13:54
Политика
Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Обновлено в 15:38
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено вчера в 09:38
Кино
В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»
Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Футбол
Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»
Обновлено в 03:41
Финансы
Квартальная прибыль Wells Fargo выросла на 16%
Чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций банка, увеличилась до $5,51 миллиарда, или $1,20 на акцию, в первом квартале, завершившемся 31 марта, с $4,73 миллиарда, или 96 центов на акцию, годом ранее.
Обновлено в 08:32
Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено в 11:46
Политика
ЕС хочет ввести пошлины на товары США, сообщил источник
ЕС рассматривает введение пошлин на товары из США объемом более €10 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:05
Игры
Shenmue 3: что ни делает герой, всё идёт ему на пользу
Любые виды деятельности, которыми занимается герой игры Рё, попадают в его книгу навыков.
Обновлено в 15:54
Политика
Саакашвили: Россия нападет на Запад (Wirtualna Polska, Польша) (Wirtualna Polska)
Швеция и Финляндия на мушке Путина Саакашвили отмечает, что Литва, Латвия и Эстония находятся в относительно безопасной ситуации благодаря гарантиям НАТО, а также новым оборонным стратегиям, утвержденным после российского нападения на Украину.
Обновлено в 17:20
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому с призывом не прятаться
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что призывает кандидата во втором туре выборов Владимира Зеленского участвовать в дебатах как 19 апреля, так и в другой день.
Обновлено в 15:05
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58