Финансы

Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000REGNUM 11:16

К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.
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Сезон отчетов в США стартовал. Первые результаты радуют инвесторов

Вести.Финанс08:07

Фондовый рынок США растет в пятницу

Финмаркет10:32

Биржевые индексы взлетят на старте торгов благодаря Китаю и отчетностям

РБК09:28

Биржи США открылись ростом на отчетности банков и на крупной энергетической сделке

ПРАЙМ11:07

Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000

REGNUM11:16

Уолл-стрит растет благодаря Walt Disney и акциям банков

Financial One11:14

При смене настроений на сырьевых площадках рубль попробует вернуть утерянные ранее позиции. 12.04.19

Глас Народа01:10
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Космос

NASA подвело итоги эксперимента близнецов

Скотт Келли провел примерно год на борту Международной космической станции (МКС), в то время как его брат оставался на Земле: NASA посмотрело, как пребывание в космосе сказалось на теле астронавта.
Обновлено в 07:35
Политика

Тимошенко увидела унижение государства в звонке Порошенко Зеленскому

Обновлено в 07:32
Гаджеты

Oppo отправляет на покой флагманскую линейку смартфонов R

Обновлено в 03:20
Общество

Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия

Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:19
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Обновлено в 10:25
Происшествия

Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Софья Каштанова рассекретила пол новорожденного ребенка

У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Софьи Каштановой недавно родился ребеночек.
Обновлено в 05:50
Экономика

Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника

Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаз» «в связи с окончанием контракта», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 11:43
Футбол

«Ростов» выпустил билеты с Новосельцевым из-за обвинений его жены

Обновлено в 09:52
Общество

Валентина Терешкова заложила аллею в аэропорту Саратова

Первой на аллее появится табличка Терешковой с автографом, который отольют в металле. Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника

Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
Обновлено в 07:56
Общество

Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Политика

«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»

«Транснефть» считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», о возможной остановке которого на ремонт ранее заявили в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:29
Космос

На МКС произошла утечка жидкого метана

Обновлено в 11:46
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа

В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Футбол

Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Обновлено в 08:08
Происшествия

Кокорин и Мамаев поздравили свидетеля на суде с рождением ребенка

Обновлено в 08:13
Кино

Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года

"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Хоккей

Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Футбол

В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:18
Происшествия

Священник-педофил из Липина Бора осужден на 4,5 года колонии

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 10:06
Космос

В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики

Обновлено в 10:58
Здоровье

Алексей Текслер и Николай Цуканов посетили челябинский онкоцентр

Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
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