Финансы
Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000REGNUM 11:16
К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.
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Происшествия
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Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
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Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
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Экономика
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Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
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Политика
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Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
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Общество
В Липецке частично рухнула стена общежития
На площади Мира в областном центре в одном из общежитий произошло обрушение стены, 12 апреля.
Обновлено в 04:21