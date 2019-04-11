Финансы

Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000REGNUM 11:16

К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.
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Биржи США открылись ростом на отчетности банков и на крупной энергетической сделке

ПРАЙМ11:07

Уолл-стрит растет благодаря Walt Disney и акциям банков

Financial One11:14

Биржевые индексы взлетят на старте торгов благодаря Китаю и отчетностям

РБК09:28

Сезон отчетов в США стартовал. Первые результаты радуют инвесторов

Вести.Финанс08:07

Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000

REGNUM11:16

Фондовый рынок США растет в пятницу

Финмаркет10:32

При смене настроений на сырьевых площадках рубль попробует вернуть утерянные ранее позиции. 12.04.19

Глас Народа01:10
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW в ходе конфликта обстрелял трактор

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта обстрелял трактор в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:43
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Политика

Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
Обновлено в 11:56
Общество

Бомба времён Второй мировой войны обнаружена во Франкфурте-на-Майне

Бомба времён Второй мировой войны обнаружена в немецком Франкфурте-на-Майне, передаёт 12 апреля издание Bild.
Обновлено в 12:45
Футбол

Нико Ковач: «Левандовский и Коман не будут оштрафованы за драку»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что нападающие Роберт Левандовский и Кингсли Коман подрались на тренировке мюнхенского клуба.
Обновлено в 09:34
Футбол

«Арсенал» пообещал найти и наказать оскорбивших Кулибали болельщиков

«Арсенал» выступил с заявлением в связи с появившимся в соцсетях видео, но котором болельщики команды оскорбляют защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Обновлено в 06:54
Политика

Вячеслав Володин заработал 71,7 млн рублей

Самым богатым среди глав фракций оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов: он заработал 7,9 млн руб. Второе место занимает глава ЛДПР Владимир Жириновский с 6,8 млн руб. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заработали 4,9 млн руб. Статус самого богатого депутата второй год подряд удерживает единоросс Григорий Аникеев.
Обновлено в 13:08
Общество

Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда

Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Кино

В день премьеры «МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов»

Сериал можно будет посмотреть в любом месте с экрана планшета или смартфона, а пользователи Smart TV – у себя дома.
Обновлено в 07:14
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Политика

Зеленский оценил встречу с Макроном

Обновлено в 11:21
Космос

Получен первый снимок сверхмассивной черной дыры

Как стало известно сегодня, в 2017 году коллаборация EHT получила снимок черной дыры не в центре нашей галактики, как предполагалось, а в галактике М87 — она дальше от нас чем Стрелец А* (55 млн световых лет), но во много раз массивнее (6,5 миллиардов солнечных масс), и ее не закрывает от наблюдателя с Земли газовое облако.
Обновлено 10 апреля в 09:19
Происшествия

Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США

Обновлено в 11:52
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Хоккей

«Вашингтон» с победы стартовал в розыгрыше плей-офф, Овечкин забил

Благодаря усилиям своих лидеров «Кэпиталз» уже к первому перерыву трижды пробил голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека, и все три шайбы были на счету главных аксакалов «столичных» — Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина.
Обновлено в 00:15
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Здоровье

Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака

Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Футбол

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к игре с «Анжи»

В преддверии матча петербургского «Зенита» с «Анжи», который будет проходить в рамках чемпионата России, Сергей Семак ответил на вопросы журналистов.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Общество

Недовольных условиями медиков и учителей Голикова призвала уволиться

Министр считает, что педагоги и врачи должны быть преданы своей профессии несмотря ни на что. Всех недовольных Голикова попросила уволится.
Обновлено в 10:55
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено в 12:17
Происшествия

В Новой Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали дом отдыха «Ватутинки»

Обновлено в 10:55
Авто

В марте российский авторынок стал пятым в Европе

Крупнейшим авторынком Европы по итогам марта 2019 года стала Великобритания с объемом реализации 458 054 машины (-3,4%).
Обновлено в 07:32
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Беспилотник США заметили у границ России

У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник

Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест Ассанжа

Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:51
Спорт

Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.
Обновлено в 11:04
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