Финансы
Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000REGNUM 11:16
К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW в ходе конфликта обстрелял трактор
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта обстрелял трактор в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:43
Политика
Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
Обновлено в 11:56
Общество
Бомба времён Второй мировой войны обнаружена во Франкфурте-на-Майне
Бомба времён Второй мировой войны обнаружена в немецком Франкфурте-на-Майне, передаёт 12 апреля издание Bild.
Обновлено в 12:45
Футбол
Нико Ковач: «Левандовский и Коман не будут оштрафованы за драку»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что нападающие Роберт Левандовский и Кингсли Коман подрались на тренировке мюнхенского клуба.
Обновлено в 09:34
Футбол
«Арсенал» пообещал найти и наказать оскорбивших Кулибали болельщиков
«Арсенал» выступил с заявлением в связи с появившимся в соцсетях видео, но котором болельщики команды оскорбляют защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Обновлено в 06:54
Политика
Вячеслав Володин заработал 71,7 млн рублей
Самым богатым среди глав фракций оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов: он заработал 7,9 млн руб. Второе место занимает глава ЛДПР Владимир Жириновский с 6,8 млн руб. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заработали 4,9 млн руб. Статус самого богатого депутата второй год подряд удерживает единоросс Григорий Аникеев.
Обновлено в 13:08
Общество
Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда
Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Кино
В день премьеры «МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов»
Сериал можно будет посмотреть в любом месте с экрана планшета или смартфона, а пользователи Smart TV – у себя дома.
Обновлено в 07:14
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Космос
Получен первый снимок сверхмассивной черной дыры
Как стало известно сегодня, в 2017 году коллаборация EHT получила снимок черной дыры не в центре нашей галактики, как предполагалось, а в галактике М87 — она дальше от нас чем Стрелец А* (55 млн световых лет), но во много раз массивнее (6,5 миллиардов солнечных масс), и ее не закрывает от наблюдателя с Земли газовое облако.
Обновлено 10 апреля в 09:19
Происшествия
Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США
Обновлено в 11:52
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Хоккей
«Вашингтон» с победы стартовал в розыгрыше плей-офф, Овечкин забил
Благодаря усилиям своих лидеров «Кэпиталз» уже к первому перерыву трижды пробил голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека, и все три шайбы были на счету главных аксакалов «столичных» — Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина.
Обновлено в 00:15
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к игре с «Анжи»
В преддверии матча петербургского «Зенита» с «Анжи», который будет проходить в рамках чемпионата России, Сергей Семак ответил на вопросы журналистов.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Общество
Недовольных условиями медиков и учителей Голикова призвала уволиться
Министр считает, что педагоги и врачи должны быть преданы своей профессии несмотря ни на что. Всех недовольных Голикова попросила уволится.
Обновлено в 10:55
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17
Авто
В марте российский авторынок стал пятым в Европе
Крупнейшим авторынком Европы по итогам марта 2019 года стала Великобритания с объемом реализации 458 054 машины (-3,4%).
Обновлено в 07:32
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест Ассанжа
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:51
Спорт
Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.
Обновлено в 11:04