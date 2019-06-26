Футбол
Стадионом для ФК «Чайка» станет «Ростов-Арена»Privet-Rostov.ru 10:21
Стадион «Олимп-2» сильно перегружен, на нем будут тренироваться слишком много команд, поэтому проводить на нем матчи не представляется возможным. Решение о том, чтобы сделать «Ростов Арену» домашним стадионом «Чайки» одобрил губернатор.
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