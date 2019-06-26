Футбол
Стадионом для ФК «Чайка» станет «Ростов-Арена»Privet-Rostov.ru 10:21
Стадион «Олимп-2» сильно перегружен, на нем будут тренироваться слишком много команд, поэтому проводить на нем матчи не представляется возможным. Решение о том, чтобы сделать «Ростов Арену» домашним стадионом «Чайки» одобрил губернатор.
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На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Культура
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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
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Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили Принц Уильян и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10.
Обновлено вчера в 11:31
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Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
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Общество
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Обновлено в 11:50
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На внешней стороне МКАД произошло массовое ДТП с автобусом
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Обновлено в 11:23