Экипаж аэробуса А321, который спас 226 пассажиров, вышел на газон в Екатеринбурге перед матчем чемпионата России по футболу, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексея Дашенко. Экипаж героев 20 тысяч болельщиков обеих футбольных команд приветствовали стоя.

Здоровье Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца Жительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов — дочь и сына — с разницей в 2,5 месяца.

Единоборства Российская команда победила в «Танковом биатлоне» Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.

Происшествия Устроивший стрельбу в норвежской мечети раскрыл мотивы преступления Норвежец Филип Мансхаус, открывший огонь по посетителям мечети в Осло, объяснил свои мотивы, сообщает телеканал NRK со ссылкой на правоохранителей.

Футбол «Реал» обыграл «Сельту» в численном меньшинстве Успеху футболистов "Реала" не помешало и численное меньшинство после удаления Луки Модрича.

Политика В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Кино Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.

Транспорт Новую вылетную магистраль могут построить на юге Москвы до 2022 года Власти Москвы рассматривают возможность строительство до 2022 года новой радиальной трассы от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Космос В NASA определились со штаб-квартирой новой программы по освоению Луны Штаб-квартира новой программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны будет расположена в американском штате Алабама.

Армия и оружие Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.

Политика В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.

Происшествия Свидетель по делу «Сети» получил убежище в Финляндии Политическое убежище предоставила Финляндия жителю Петербурга Илье Капустину, проходившему свидетелем по делу левых активистов из так называемой организации «Сеть», признанной в РФ запрещённой.

Авто Bugatti представил уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов Всего компания выпустит 10 экземпляров модели, по цене от в 7,4 миллионов фунтов стерлингов или 8,991 млн долларов США.