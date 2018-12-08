Футбол

Стадион «Зенита» переименовали в «Газпром Арена»
Коммерсантъ
05:57

Стадион петербургского «Зенита» на Крестовском острове получил новое название — «Газпром Арена», сообщает пресс-служба клуба. Новое название стадиона будет интегрировано на сотни носителей — от логотипов на внешнем фасаде арены до униформы сотрудников, сувенирной продукции и билетов.
Коммерсантъ05:57
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
 клуба, 60-тысячный стадион, открытый в апреле 2017 года на Крестовском острове Санкт-Петербурга, будет носить название «Газпром Арена».
RT на русском04:45

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Спешная смена названия стадиона на Крестовском грозит ударом по имиджу «Газпрома»

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