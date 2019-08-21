Футбол
Стадион «Зенита» дисквалифицирован на одну игру за драку ОМОНаNews.ru 11:28
Футбольный стадион «Зенита» «Газпром Арена» дисквалифицирован на одну игру условно за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Политика
Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года
В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено в 12:52
Политика
Германия назвала условие возвращения России в состав G8
Накануне президент США Дональд Трамп назвал формат G8 с участием России «более уместным», чем существующий сейчас.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки
В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа.
Обновлено в 07:36
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У Поганкиных палат в Пскове нашли «холодильник» XVII века
Находку сделали у Поганкиных палат – исторического комплекса зданий, построенного в XVII веке местным купцом Сергеем Поганкиным.
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Космос
Будущее Земли пишется в быстротающей Гренландии
Спутник NASA обнаружил, что ледяной покров Гренландии потерял около 255 миллиардов метрических тонн льда в год между 2003 и 2016 годами.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
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Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 5,34 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым купонным доходом выпуска 52002 (с погашением 2 февраля 2028 года) на сумму 5,34 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова выписалась из роддома
15 августа Екатерина Архарова впервые стала мамой. Актриса родила мальчика в одном из московских роддомов.
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В Вологодской области вертолёт упал в реку
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Кино
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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Общество
Назван самый высокооплачиваемый актер года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.
Обновлено в 12:24
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Неизвестный поджег мужчину на улице в Бирюлево
На юге Москвы, в Бирюлево, на улице мужчину облили горючей жидкостью и подожгли.
Обновлено в 11:01
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Обновлено в 10:26
Политика
Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии
Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.
Обновлено в 12:24
Политика
В США рассматривают отмену права на гражданство по рождению
Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрация изучает возможность отмены права на гражданство по рождению.
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Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Общество
Пермь вошла в пятерку городов, из которых хотят уехать навсегда
Независимое агентство Zoom Market составило рейтинг российских городов, из которых хотят уехать жители. Пермь заняла в нем пятое место.
Обновлено в 09:10
Политика
Украина назвала поражением возвращение России в G8
«Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыму станет поражением Украины», — подчеркнул Кириленко.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Здоровье
Почему нельзя мыть курицу перед приготовлением, рассказали ученые
Исследования ученых показали, что в 25% случаев у людей, моющих птицу перед приготовлением, салаты, которые также готовил хозяин, были заражены сальмонеллой.
Обновлено в 08:05