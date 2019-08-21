Футбол

Стадион «Зенита» дисквалифицирован на одну игру за драку ОМОНаNews.ru 11:28

Футбольный стадион «Зенита» «Газпром Арена» дисквалифицирован на одну игру условно за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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