Футбол
Стадион «Труд» оборудуют системой VAR на стыковой матч «Томь» — «Уфа»Vtomske.ru вчера в 03:50
Стадион "Труд" оборудуют системой VAR на стыковой матч "Томь" — "Уфа" Международный союз футбольных ассоциаций дал РФС разрешение на использование системы VAR в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.
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VAR будет использована в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20
Матч ТВвчера в 03:24
VAR будет использована в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20
Sportbox.RUвчера в 03:24
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Космос
Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой
Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
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ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы
Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено вчера в 19:48
Технологии
В Доминиканской Республике прошло первое тестирование связи 5G
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Транспорт
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После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
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Буквально около недели назад Гоген Солнцев жаловался подписчикам на то, что его жена подралась в санатории, где отдыхала, и ее пришлось забрать домой.
Обновлено вчера в 11:40
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«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено вчера в 14:45
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей
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Обновлено вчера в 22:51
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За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
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Обновлено вчера в 15:47
Гаджеты
Samsung создал сверхбыструю зарядку для смартфонов
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Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено 28 мая в 12:15
Общество
Лето встретит екатеринбуржцев настоящей жарой и ливнями
Настоящее тепло, которое пришло на Урал до начала календарного лета, достигнет пика в последний день весны.
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Происшествия
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Армия и оружие
Антонов: Россия отвергает обвинения США в нарушении ДВЗЯИ
Посол России в США Анатолий Антонов заявил Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
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«Химки» одолели УНИКС и вышли в финал Единой лиги ВТБ
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
В Будапеште затонул прогулочный катер, есть жертвы
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В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Город тысячи огней: как подсвечивают новостройки в Екатеринбурге и кто за это платит
Новостройки в Екатеринбурге все чаще проектируют с архитектурным освещением и медиафасадами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Мигранты из Бангладеш ехали во Францию, а оказались на Украине
Украинские пограничники обнаружили в грузовике двух мигрантов их Бангладеша, которые очень удивились, что оказались не во Франции.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
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Культура
Съемки нового сезона шоу «Холостяк» начнутся в ближайшее время
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Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено вчера в 01:46
Общество
В Петербурге владельцы закрыли суши-бар с неприличным названием
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Политика
Парламент Израиля объявил о самороспуске и новых выборах
Члены парламента Израиля (Кнессет) проголосовали за самороспуск и повторное проведение выборов, сообщает The Jerusalem Post.
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Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25