Футбол

Стадион «Ростова» условно дисквалифицировали на два матчаКоммерсантъ 11:11

Из-за столкновения фанатов «Спартака» с сотрудниками ОМОНа после матча на стадионе в Ростове-на-Дону футбольный клуб «Ростов» оштрафован на 650 тыс. руб. Также «Ростов-Арена» условно дисквалифицирована на два матча: в случае повторного нарушения ростовчане проведут два матча на нейтральном поле.
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Могло быть и хуже. ФК «Ростов» наказан условно по итогам матча со «Спартаком»

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
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