Футбол
Стадион «Ростова» условно дисквалифицировали на два матчаКоммерсантъ 11:11
Из-за столкновения фанатов «Спартака» с сотрудниками ОМОНа после матча на стадионе в Ростове-на-Дону футбольный клуб «Ростов» оштрафован на 650 тыс. руб. Также «Ростов-Арена» условно дисквалифицирована на два матча: в случае повторного нарушения ростовчане проведут два матча на нейтральном поле.
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