Футбол

«Ростов» наказали за драку ОМОНа и фанатов «Спартака»РБК 09:42

Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС оштрафовала «Ростов» на 650 тыс. руб. и условно дисквалифицировала домашнюю арену клуба на два матча за столкновение сотрудников ОМОНа с болельщиками «Спартака». Об этом журналистам заявил глава комиссии Артур Григорьянц.
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Могло быть и хуже. ФК «Ростов» наказан условно по итогам матча со «Спартаком»

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«Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей за поведение фанатов в Ростове-на-Дону

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Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
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Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
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Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
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США продолжат разработку запрещенных ДРСМД ракет

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Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

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Обновлено в 12:04
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Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах.
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Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров

"Авиацией Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушены 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
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Актриса Лаура Прадельска, которая исполнила одну из эпизодических ролей в сериале «Игра престолов», рассказала на сайте Twitter, что её сильно оскорбили в одном из лондонских магазинов.
Обновлено в 02:55
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Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача

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Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России

Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 03:52
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