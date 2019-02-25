Футбол
Стадион «Динамо» прошел сертификацию РФССпорт-Экспресс 08:41
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина получил сертификат первой категории на соответствие стандартам Российского футбольного союза (РФС), сообщил "СЭ" председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
Происшествия
В Испании подтвердили смерть Игоря Малашенко
Гражданская гвардия Испании подтвердила посольству России в Мадриде факт смерти одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 16:12
Политика
Тимошенко заявила, что Украина не прекращала закупать российский газ
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа, выработав схемы для его маскировки под европейский.
Обновлено в 18:59
Политика
Посол Венесуэлы в РФ обвинил Евросоюз в стремлении захватить нефть
Посол Боливарианской Республики в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в интервью «Известиям» рассказал о готовности принять помощь от Евросоюза, которая включает продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, однако указал на двойные стандарты.
Обновлено в 18:21
Экономика
FT раскрыла детали сделки по продаже Лебедевым доли в Evening Standard
Собеседники FT предположили, что новый владелец акций Evening Standard не будет серьезно влиять на политику издания, исходя из работы Independent, Именно Lebedev Holdings помимо Evening Standard с мая 2010 года владела The Independent.
Обновлено в 19:09
Политика
Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте
Обновлено в 15:30
Общество
Шакира предстанет перед испанским судом
Обновлено в 18:32
Политика
Глава МИД Ирана объявил об отставке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
Обновлено в 15:10
Футбол
«Кононову нужно время — чудес не бывает»
В интервью «Известиям» Леонид Федун прокомментировал итоги прошедшей внеочередной конференции РФС, оценил перспективы Александра Дюкова на посту президента союза, а также выразил доверие главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову.
Обновлено в 16:02
Спорт
Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допинг
Три теста на допинг пропустила за год российская биатлонистка Маргарита Васильева, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 13:35
Экономика
Цены на авиабилеты в России выросли до 30 процентов
По данным Aviasales, средняя цена на перелеты внутри страны выросла на 7 процентов, до 7,4 тысячи рублей, за рубеж — на 5 процентов, до 47 тысяч рублей.
Обновлено в 18:39
Политика
В Раде предложили вице-премьеру самому выступить на Евровидении
Выступить на Евровидении вместо певицы Maruv вице-премьеру Украины Вячеславу Кириленко предложил депутат Верховной рады Украины, член фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко 25 февраля, опубликовав запись на своей страничке в Facebook.
Обновлено в 16:02
Музыка
Умер вокалист группы Talk Talk Марк Холлис
Британский музыкант, вокалист популярной в 80-е годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.
Обновлено в 16:16
Политика
На Украине хотят создать плавучий космодром
Обновлено в 18:49
Экономика
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
В настоящий момент социальная доплата начисляется лицам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера по региону.
Обновлено в 13:14
Наука
Ученые доказали связь между фастфудом и психическими заболеваниями
Употребление нездоровой пищи негативно сказывается на психическом здоровье, выяснили ученые из Университета Лома Линда в США.
Обновлено в 19:10
Происшествия
Суд оставил на свободе участника самосуда над школьником в Приморье
Приморский суд отклонил ходатайство следствия о домашнем аресте одного из предполагаемых участников инцидента в школе города Большой Камень.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Гастротуризм предложили сделать приоритетным направлением в России
Ассоциация культурно-гастрономического туризма направила главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину письмо с предложением внести гастрономический туризм в список приоритетных в разрабатываемой федеральной целевой программе развития туризма в России, чтобы поддержать интерес иностранных туристов к российским регионам.
Обновлено в 19:01
Происшествия
У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано у побережья Курильских островов во вторник, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Автобус частично разорвало при ДТП в Москве
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:36
Происшествия
Более 70 автомобилей столкнулись в Канаде
Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на пожарную службу, инцидент произошел около 10 утра по местному времени (18:00 мск) на юге провинции Онтарио.
Обновлено в 18:24
Политика
Пророссийский президент Молдавии остался в оппозиции
Как выступили на выборах пророссийские силы 24 февраля в Молдавии прошли выборы в парламент; избирательный порог в 6% преодолели четыре политические силы.
Обновлено в 12:27
Политика
Порошенко рассказал о планах после окончания президентства
Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с объединением.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
На Украине по пути на учения сломался новейший военный вездеход
В понедельник, 25 февраля, украинские СМИ сообщили о поломке новейшего украинского вездехода, следовавшего на учения.
Обновлено в 08:38
Общество
Водительское удостоверение станет электронным
Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Серебряков объяснил свои слова о России
Алексей Серебряков прокомментировал свои слова о «разжигании конфликтов» Россией.
Обновлено в 06:30
Футбол
Татьяна Буланова подала в суд на Радимова
Обновлено в 16:22
Общество
Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде
Внук генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который носит имя и фамилию деда, обратился в Следственный комитет с просьбой проверить шутку участницы Comedy Woman об убитом в концентрационном лагере Герое Советского Союза.
Обновлено в 10:13