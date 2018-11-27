Спорт

Стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Газета.Ru
02:19

Стадион московского "Динамо" получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает ТАСС. Решение о реконструкции спортивного объекта было принято в 2007 году.
Газета.Ru02:19
с чего всё началось

Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Динамо» на севере Москвы

26 ноября было получено разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного стадиона «Динамо». Теперь он будет называться «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» и объединит под одной крышей сразу два спортивных объекта.
Агентство Москва01:22

Подробнее о событии

Стало известно, когда стадион «Динамо» примет первый домашний матч

Вечерняя Москва03:18

Первый футбольный матч на реконструированном стадионе «Динамо» пройдет 10 марта 2019 г

Агентство Москва03:11

Реконструкция стадиона «Динамо» завершена

Москва 2402:08

ХК «Динамо» сыграет первый матч на стадионе в Петровском парке 4 января с «Автомобилистом»

ТАСС02:59

В Москве завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

РИА Новости01:44

В Москве завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

РИАМО01:24

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в первом матче на обновленном стадионе

Sports.ru03:09
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Лев Яшин
Советский футболист
Советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Герой Социалистического Труда. Полковник, член КПСС с 1958 года.
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