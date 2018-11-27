Спорт
Стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатациюГазета.Ru02:19
Стадион московского "Динамо" получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает ТАСС. Решение о реконструкции спортивного объекта было принято в 2007 году.
Газета.Ru02:19
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с чего всё началось
26 ноября было получено разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного стадиона «Динамо». Теперь он будет называться «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» и объединит под одной крышей сразу два спортивных объекта.Агентство Москва01:22
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