26 ноября было получено разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного стадиона «Динамо». Теперь он будет называться «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» и объединит под одной крышей сразу два спортивных объекта.

с чего всё началось

Стадион московского "Динамо" получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает ТАСС. Решение о реконструкции спортивного объекта было принято в 2007 году.

Стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

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