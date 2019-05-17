Футбол

Стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 годаSport24.ru 09:15

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал, что новый стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года. Также Лунтовский оценил возможность проведения на арене в Петровском парке финала Лиги Европы.
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Сборная России осенью может сыграть на стадионе в Петровском парке

Матч ТВ11:50

Стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года

Sport24.ru09:15

Новый стадион «Динамо» может осенью принять матч сборной России по футболу

RT на русском09:37

УК «Динамо»: арена в Петровском парке может принять матч сборной России

РИА Новости09:25

Стадион в Петровском парке осенью может принять матч сборной России по футболу

ТАСС09:22

Сборная России может сыграть на новом стадионе «Динамо»

Нева Спорт10:38

Стадион «Динамо» осенью может принять матч сборной России?

Спорт-Экспресс09:15
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
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