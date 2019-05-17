Футбол
Стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 годаSport24.ru 09:15
Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал, что новый стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года. Также Лунтовский оценил возможность проведения на арене в Петровском парке финала Лиги Европы.
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Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
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Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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Происшествия
В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике
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Транспорт
Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке
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Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
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Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
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Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ
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В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
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Экономика
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Транспорт
Столичным водителям посоветовали отложить поездки до 20:00
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В парке 850-летия Москвы спасли ребенка, который провалился в люк.
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Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
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