Футбол

Стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 годаSport24.ru 09:15

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал, что новый стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года. Также Лунтовский оценил возможность проведения на арене в Петровском парке финала Лиги Европы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Новый стадион «Динамо» может осенью принять матч сборной России по футболу

RT на русском09:37

УК «Динамо»: арена в Петровском парке может принять матч сборной России

РИА Новости09:25

Стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года

Sport24.ru09:15

Стадион в Петровском парке осенью может принять матч сборной России по футболу

ТАСС09:22

Стадион «Динамо» осенью может принять матч сборной России?

Спорт-Экспресс09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

В Кремле заявили, что Путин не вмешивался в конфликт в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин предложил в качестве решения конфликта, возникшего в Екатеринбурге из-за постройки храма на месте сквера, провести опрос среди горожан.
Обновлено в 08:39
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:42
Интернет

Samsung Galaxy S10 5G вышел в США, реальная скорость в 5G-сети превышает 1 Гбит/с

Обновлено в 02:33
Политика

Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ).
Обновлено в 08:08
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Музыка

Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 05:33
Армия и оружие

В России создадут новую штурмовую винтовку

По словам Бакова, после "Удава" (новый пистолет для российской армии) конструкторы получили "некий драйв" и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 18:20
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Подравшегося с экипажем рейса Новосибирск — Москва дебошира арестовали

Обновлено в 07:30
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Обновлено в 06:32
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Происшествия

У следствия есть вопросы к экипажу сгоревшего SSJ-100

Следствие не имеет особых претензий к техническому состоянию самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), потерпевшего катастрофу в Шереметьево.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Польша закупает у США истребители F-35

Замглавы Минобороны Польши Войчех Скуркевич раскрыл планы о покупке двух партий американских истребителей F-35.
Обновлено в 08:56
Авто

Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа

Шпионам удалось сфотографировать Skoda Octavia нового поколения.
Обновлено в 08:30
Футбол

Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»

22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Обновлено вчера в 15:16
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Политика

Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым

Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Финансы

Украина погасила еврооблигации на $1 млрд

Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США на сумму $1 млрд.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Транспорт

Собянин открыл новую автомобильную дорогу в районе Метрогородка

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Создатель анархистского Telegram-канала пожаловался в ЕСПЧ на содержание под стражей

Правозащитный центр «Мемориал» направил в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах 24-летнего жителя Калининграда создателя Telegram-канала «Прометей» анархиста Вячеслава Лукичева.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Пожар в больнице в Карелии полностью потушен

Обновлено в 08:30
Происшествия

В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Музыка

Названы первые финалисты Евровидения-2019

По итогам первого полуфинала Евровидения-2019 определились страны и артисты, которые прошли в финал.
Обновлено 14 мая в 17:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное