Стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 годаSport24.ru 09:15

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал, что новый стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года. Также Лунтовский оценил возможность проведения на арене в Петровском парке финала Лиги Европы.

Стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года

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