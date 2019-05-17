Футбол
Стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 годаSport24.ru 09:15
Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал, что новый стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года. Также Лунтовский оценил возможность проведения на арене в Петровском парке финала Лиги Европы.
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