Футбол
Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛМатч ТВ 06:21
Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков сообщил, что поле Центрального стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ. Первый матч на новой арене бело-голубых пройдет 26 мая. В рамках 30-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с тульским «Арсеналом».
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
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Происшествия
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Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
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Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 мини-спутниками для глобального интернета в связи с сильным ветром.
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В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая
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