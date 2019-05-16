Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛМатч ТВ 06:21

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков сообщил, что поле Центрального стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ. Первый матч на новой арене бело-голубых пройдет 26 мая. В рамках 30-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с тульским «Арсеналом».

Спорт день за днем

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Армия и оружие В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты» Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».