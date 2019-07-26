Финансы
Стабильности рубля угрожают американские сланцыREGNUM 02:21
Курс доллара США закрепился около отметки 63,2 рубля, евро — чуть ниже уровня 70,5 рубля, заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество
Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе
Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Экономика
Сладости могут подорожать после повышения НДС на пальмовое масло
Как сообщили в Московской торгово-промышленной палате, после повышения НДС на пальмовое масло в России могут подорожать кондитерские изделия.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
В ходе беседы президенты Украины и США договорились обсудить взаимодействие между странами во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Обновлено вчера в 13:33
Музыка
«Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы
Обновлено в 05:43
Политика
«Нафтогаз» назвал вбросом предложение «Газпрома» о коротком контракте
Пресс-служба украинской компании "Нафтогаз" заявила, что предложения от российского "Газпрома" о "коротком контракте" по транзиту газа после 2019 года не поступали.
Обновлено в 08:50
Спорт
ЧМ по водным видам спорта. Российский пловец Рылов завоевал золото
В южнокорейском Кванджу проходит чемпионат мира 2019 года по водным видам спорта Сегодня состоялся заплыв на дистанции 200 метров на спине.
Обновлено в 08:46
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
В СПЧ предостерегли от участия в несогласованной акции
Обновлено в 08:17
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Технологии
«Ростех» работает над оборудованием, раздающим Wi-Fi из-под земли
Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") по инициативе компании "Ростелеком" занимается разработкой оборудования, способного создать сигнал Wi-Fi, не теряющий устойчивости при размещении аппаратуры под землей.
Обновлено в 07:51
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме
Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Политика
Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту
На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.
Обновлено в 04:33
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Общество
Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название
Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
Обновлено в 08:44
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено 24 июля в 08:14
Политика
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию
Вторая нитка газопровода «Турецкий потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию.
Обновлено в 08:06
Политика
В США на федеральном уровне вернули смертную казнь
В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически двадцати лет.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Украина 13 раз обстреляла Донбасс за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки нарушили режим перемирия в самопровозглашенной Донецкой народной республике 13 раз.
Обновлено в 08:58
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Музыка
В России «пустят с молотка» обложку Nirvana с афтографом Кобейна
Аукционный дом «Литфонд» объявил, что 27 июля разыграет на торгах обложку альбома культовой группы Nirvana «In Utero» с автографом фронтмена Курта Кобейна.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Жительнице Саранска вынесли приговор за сожжение российского флага
Суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска за надругательство над государственным символом РФ, сообщает в пятницу прокуратура республики.
Обновлено в 07:42