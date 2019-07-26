Финансы

Стабильности рубля угрожают американские сланцыREGNUM 02:21

Курс доллара США закрепился около отметки 63,2 рубля, евро — чуть ниже уровня 70,5 рубля, заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.
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Курс валют упал на открытии торгов

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Рубль в ходе торгов незначительно выигрывает у доллара и евро

Росбалт03:57

Курс рубля повышается в начале торгов

Банки.ру03:27

Стабильности рубля угрожают американские сланцы

REGNUM02:21
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество

Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе

Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.
Обновлено вчера в 04:54
Политика

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Экономика

Сладости могут подорожать после повышения НДС на пальмовое масло

Как сообщили в Московской торгово-промышленной палате, после повышения НДС на пальмовое масло в России могут подорожать кондитерские изделия.
Обновлено вчера в 19:31
Общество

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Обновлено в 05:10
Политика

Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой

Обновлено в 05:48
Политика

Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

В ходе беседы президенты Украины и США договорились обсудить взаимодействие между странами во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Обновлено вчера в 13:33
Музыка

«Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы

Обновлено в 05:43
Политика

«Нафтогаз» назвал вбросом предложение «Газпрома» о коротком контракте

Пресс-служба украинской компании "Нафтогаз" заявила, что предложения от российского "Газпрома" о "коротком контракте" по транзиту газа после 2019 года не поступали.
Обновлено в 08:50
Спорт

ЧМ по водным видам спорта. Российский пловец Рылов завоевал золото

В южнокорейском Кванджу проходит чемпионат мира 2019 года по водным видам спорта Сегодня состоялся заплыв на дистанции 200 метров на спине.
Обновлено в 08:46
Музыка

Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика

В СПЧ предостерегли от участия в несогласованной акции

Обновлено в 08:17
Футбол

Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Технологии

«Ростех» работает над оборудованием, раздающим Wi-Fi из-под земли

Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") по инициативе компании "Ростелеком" занимается разработкой оборудования, способного создать сигнал Wi-Fi, не теряющий устойчивости при размещении аппаратуры под землей.
Обновлено в 07:51
Общество

Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»

Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Политика

Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера

Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме

Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Политика

Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту

На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.
Обновлено в 04:33
Политика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Общество

Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название

Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
Обновлено в 08:44
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено 24 июля в 08:14
Политика

Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию

Вторая нитка газопровода «Турецкий потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию.
Обновлено в 08:06
Политика

В США на федеральном уровне вернули смертную казнь

В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически двадцати лет.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие

Украина 13 раз обстреляла Донбасс за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки нарушили режим перемирия в самопровозглашенной Донецкой народной республике 13 раз.
Обновлено в 08:58
Политика

В Британии оштрафовали RT на миллионы

Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Музыка

В России «пустят с молотка» обложку Nirvana с афтографом Кобейна

Аукционный дом «Литфонд» объявил, что 27 июля разыграет на торгах обложку альбома культовой группы Nirvana «In Utero» с автографом фронтмена Курта Кобейна.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Жительнице Саранска вынесли приговор за сожжение российского флага

Суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска за надругательство над государственным символом РФ, сообщает в пятницу прокуратура республики.
Обновлено в 07:42
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