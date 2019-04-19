Финансы
Стабильность рублю «принесут» пасхальные каникулыREGNUM 05:22
«В перспективе ожидается ослабление валюты, но, скорее всего, это произойдет не раньше вторника 22 апреля, рубль может ослабнуть по отношению к доллару до 65 руб. за доллар и до 72.50 руб. за евро», — считает Лисицын.
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