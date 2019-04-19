Финансы

Стабильность рублю «принесут» пасхальные каникулыREGNUM 05:22

«В перспективе ожидается ослабление валюты, но, скорее всего, это произойдет не раньше вторника 22 апреля, рубль может ослабнуть по отношению к доллару до 65 руб. за доллар и до 72.50 руб. за евро», — считает Лисицын.
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Доллар и евро подорожали на биржевых торгах в Москве

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Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным

Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится.
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В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Общество

В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

Обновлено в 05:39
Футбол

Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси назван лучшим игроком в четырех повторных матчах четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Два миллиона бутылок вина уничтожил пожар на складе в Бордо

Обновлено в 08:55
Наука

Пристрастие элиты к алкоголю 5 веков сохраняло империю Вари стабильной

По мнению авторов статьи, доступность ритуальных сосудов и пива для элиты могла служить одним из факторов, которые позволили сохранить стабильное государство в течение 500 лет.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Врачи дали положительный прогноз в лечении Дмитрия Быкова

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии сообщало, что уфимские медики диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга.
Обновлено в 08:57
Политика

Зеленский представил свою команду

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В центре Москвы полицейский открыл стрельбу

Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Политика

Лукашенко заявил о возможности изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность внесения изменений в основной закон государства.
Обновлено в 06:18
Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета

Обновлено в 05:07
Общество

Синоптики пообещали Москве потепление до +25

В Москве температура на следующей неделе может подняться до 25 градусов тепла.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Общество

Жена Зеленского рассказала о недостатках супруга

Обновлено в 07:34
Происшествия

Двух сотрудников разведки ОАЭ задержали в Турции

Двух сотрудников разведывательных служб Объединённых Арабских Эмиратов задержали в Стамбуле.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

В США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer

Обновлено в 09:14
Здоровье

Как семьи с тяжелобольными детьми добиваются для них статуса инвалида

По словам представителя ОП Екатерины Курбангалеевой, в спорных ситуациях Минтруд РФ и учреждения МСЭ, как правило, настаивают на своей позиции не признавать детей с отсутствием парных органов инвалидами, однако бывают случаи, когда удаётся добиться положительного решения.
Обновлено в 09:20
Экономика

Суд принял еще одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского

Окружной административный суд Киева принял очередное определение в пользу прежнего владельца национализированного в 2016 году «ПриватБанка», бизнесмена Игоря Коломойского, отменив решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финансового учреждения.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Более 70 детей отравились в Дагестане

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Политика

Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского

Обновлено в 08:39
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика

«Роснефть» попросит «пресечь деятельность» Reuters в России

«Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», — заявили в «Роснефти».
Обновлено в 08:52
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Музыка

Сергей Лазарев передумал брать сына на «Евровидение»

В рамках прямой линии на "Одноклассников" Лазарев развеял наши домыслы, рассказав, что ребенка брать евросмотр он не намерен: - Я даже забронировал для Никитки билеты.
Обновлено в 07:55
Религия

Православные готовятся к Вербному воскресению

В воскресенье православные отмечают один из главных христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, в народе — Вербное воскресенье.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Токио мусоровоз после ДТП врезался в прохожих

Мусоровоз сбил нескольких прохожих после столкновения с легковым автомобилем в Токио, 10 человек пострадали, двое из них без сознания, сообщила газета "Майнити".
Обновлено в 01:15
Политика

Порошенко призвал сторонников переубедить избирателей Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников переубедить как минимум трех избирателей его оппонента Владимира Зеленского и привести их на участки, этого достаточно для победы.
Обновлено в 08:47
Здоровье

Лекарство на основе амиодарона вернулось в российские аптеки

Лекарственный препарат от аритмии на основе действующего вещества амиодарон, исчезнувший некоторое время назад, - вернулся в российские аптеки, о чем уведомил Росздравнадзор.
Обновлено в 08:22
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Экономика

Власти поддержат «Группу ГАЗ», заявил Козак

Правительство России будет оказывать необходимую поддержку "Группе ГАЗ", но в пределах разумного, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума.
Обновлено в 08:14
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