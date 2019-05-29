Политика

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студиюВести.Ru вчера в 15:02

Платошкин обиделся и покинул студию.
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Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут". Николай Платошкин заявил, что он приветствует решение Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.
Вести.Ruвчера в 15:02

Подробнее о событии

Российский и украинский политологи поссорились в эфире из-за Саакашвили

Аргументы и Фактывчера в 17:52

«Хайп, бардак и раздрай»: Из-за Саакашвили в программе Скабеевой разругались до ухода политологи

Царьградвчера в 19:05

Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»

News.ruвчера в 18:14

Два политолога разругались в эфире «России 1» под подхрюкивание третьего

Lenta.ruвчера в 23:40

Российский эксперт покинул студию «России 1» из-за оскорблений украинского политолога

ФАНвчера в 17:32

Эксперт покинул студию «России 1» из-за оскорбления украинского политолога

РИА Новостивчера в 16:21

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Вести.Ruвчера в 15:02
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Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено вчера в 09:59
Политика

Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии

Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Летевший из Благовещенска в Москву самолёт аварийно сел в Иркутске

Обновлено вчера в 04:57
Общество

Жители России перешли в режим жёсткой экономии

В России за последний год число жёстко экономящих граждан увеличилось до 83%. Ни в чем себе не отказывают 17% опрошенных.
Обновлено вчера в 03:46
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Общество

Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире

Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса.
Обновлено вчера в 16:03
Общество

Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста

Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Астраханские школьники напишут ЕГЭ по математике

В понедельник выпускники астраханских школ написали государственные экзамены по литературе и географии.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Хоккей

Тарасенко: «Сент-Луис» погубили ненужные удаления в матче с «Бостоном»

Обновлено вчера в 03:53
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.
Обновлено вчера в 23:13
Хоккей

Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ

Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено вчера в 13:25
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Шоу-бизнес

Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Космос

Как принимать 16 спутников на одну антенну

Зеркало тарелки фокусирует на него сигнал. Таким образом с одной стационарно установленной антенны можно поймать только один спутник.
Обновлено вчера в 11:47
Авто

Стали известны российские цены на новый Volvo S60

Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено вчера в 06:43
Политика

Медведев отменил внутрисетевой роуминг

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга, сообщает DEITA.
Обновлено 27 мая в 09:33
Общество

В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

Первый полет российского БПЛА «Охотник» состоится летом текущего года

Первый полет российского БПЛА «Охотник» состоится в будущем июле или в августе, сообщает 29 мая ТАСС со ссылкой на сообщение источников.
Обновлено вчера в 22:29
Энергетика

Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ

Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено 27 мая в 21:28
Политика

Папа Римский выступил против «великой стены» Трампа

Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой планов президента США по строительству «великой стены» на границе с Мексикой, 28 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:10
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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