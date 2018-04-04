Экономика

Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублейИнтерфакс 06:31

Еще 7,49 млрд рублей будет выделено как компенсация недополученных доходов от начала эксплуатации ЦКАД. Всего за 2019-2020 годы были запланированы доходы от эксплуатации дороги в размере 22,43 млрд рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей

Интерфакс06:31

На строительство ЦКАД выделят еще 20 миллиардов рублей из-за срыва сроков

Дождь03:31

Счетная палата оценила в 20 млрд рублей допзатраты из-за срыва сроков ЦКАД

Коммерсантъ03:24

На строительство Центральной кольцевой автодороги потребуется ещё 20 миллиардов рублей

Эхо Москвы01:45

Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб

РБК01:08

На строящуюся с 2001 года дорогу решили выделить еще 20 миллиардов рублей

Lenta.ru06:15

Повысят пенсионный возраст до 90? Делягин про озвученные Кудриным «ворованные» миллиарды

Царьградвчера в 16:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты

Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 05:45
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено вчера в 01:58
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Происшествия

Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви

Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Авто

В крошечный плавающий автомобиль засунули большой V6 и выставили на продажу, но его никто не купил

Компания Duffy's Classic Cars, которая занимается реализацией коллекционных машин, выставила на продажу редкую модификацию винтажного автомобиля-амфибии под названием Amphicar.
Обновлено в 06:43
Политика

Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.
Обновлено в 04:27
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Обновлено в 03:53
Хоккей

Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено 27 апреля в 04:05
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

Обновлено в 06:19
Экономика

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Политика

Грузия отказала во въезде российским байкерам

Обновлено в 07:41
Авто

Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами

Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
Обновлено в 05:17
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов выступит в Абу-Даби 7 сентября

Инсайдер Брэтт Окамото рассказал, что Хабиб Нурмагомедов будет драться 7 сентября. В UFC официально подтвердили эту информацию.
Обновлено в 06:06
Здоровье

Руководство поликлиники в Серове отстранили от работы после жалоб врачей на зарплаты

В поликлинике при Серовской городской детской больнице отстранили от работы руководство после жалобы врачей на то, что они получают зарплату около 11 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Фото: Елена Летучая удивила фанатов профессией своего отца

Известная российская телеведущая Елена Летучая удивила своих поклонников, рассказав о профессии своего отца.
Обновлено в 00:29
Транспорт

МИД предупредил россиян об изменениях рейсов в Италию 3 мая

Италия — на 3 мая намечена забастовка сотрудников авиакомпаний Air Italy и Alitalia; отмена и изменения в расписании рейсов, — сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Обновлено в 07:02
Авто

Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено

Поставки отечественных автомобилей премиум-класса Aurus в салоны дилеров марки начнутся не в нынешнем году, как планировалось ранее, а только в следующем.
Обновлено в 07:44
Общество

Уральскую сироту поселили в квартире без окон и пола

Девушку снова поставили на учет для предоставления квартиры, пригодной для проживания, пишет информационное агентство Нижнего Тагила "Все новости".
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Происшествия

В Италии отменили отправление поезда из-за пьяных машинистов

Обновлено в 06:24
Спорт

Российская самбистка сломала в драке нос сопернице

Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Центральная кольцевая автомобильная дорога
Масштабный проект развития инфраструктуры Московской области. В связи с расширением границ Москвы в 2012 году часть ЦКАД пройдёт и по территории Новой Москвы. Основное назначение ЦКАД - разгрузка федеральных дорог, МКАД путём перераспределения транзитного потока автотранспорта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное