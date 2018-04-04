Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублейИнтерфакс 06:31

Еще 7,49 млрд рублей будет выделено как компенсация недополученных доходов от начала эксплуатации ЦКАД. Всего за 2019-2020 годы были запланированы доходы от эксплуатации дороги в размере 22,43 млрд рублей.

Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Шоу-бизнес Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.

Происшествия Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Политика Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.

Хоккей Олег Знарок стал главным тренером «Спартака» Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.

Происшествия Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.

Происшествия На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.

Происшествия Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.

Экономика Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.

Кино Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов» Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.

Авто Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов выступит в Абу-Даби 7 сентября Инсайдер Брэтт Окамото рассказал, что Хабиб Нурмагомедов будет драться 7 сентября. В UFC официально подтвердили эту информацию.

Здоровье Руководство поликлиники в Серове отстранили от работы после жалоб врачей на зарплаты В поликлинике при Серовской городской детской больнице отстранили от работы руководство после жалобы врачей на то, что они получают зарплату около 11 тысяч рублей в месяц.

Шоу-бизнес Фото: Елена Летучая удивила фанатов профессией своего отца Известная российская телеведущая Елена Летучая удивила своих поклонников, рассказав о профессии своего отца.

Транспорт МИД предупредил россиян об изменениях рейсов в Италию 3 мая Италия — на 3 мая намечена забастовка сотрудников авиакомпаний Air Italy и Alitalia; отмена и изменения в расписании рейсов, — сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Авто Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено Поставки отечественных автомобилей премиум-класса Aurus в салоны дилеров марки начнутся не в нынешнем году, как планировалось ранее, а только в следующем.

Общество Уральскую сироту поселили в квартире без окон и пола Девушку снова поставили на учет для предоставления квартиры, пригодной для проживания, пишет информационное агентство Нижнего Тагила "Все новости".

Армия и оружие Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.