Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиГазета.Ru 03:24
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
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Строитель «Северного потока-2» заявил о возможном переносе завершении проекта
Московский Комсомолец02:10
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Лазарев вышел в финал «Евровидения»
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В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
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Месси отказался поддерживать лозунг «Свободу политзаключённым»
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Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
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Армия и оружие
В России начали разработку новой штурмовой винтовки
Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») разрабатывают новую штурмовую винтовку, заявил 17 мая гендиректор института Альберт Баков.
Обновлено в 05:15
Футбол
Роберто Карлос может помочь «Анжи»
Роберто Карлос может помочь "Анжи" Напомним, что Роберто Карлос играл и позже входил в тренерский штаб клуба из Махачкалы в 2011-2012 годах.
Обновлено в 04:56
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов
В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 04:49
Энергетика
«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину
Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Авто
KIA анонсировала новинки для российского рынка
Обновлено вчера в 10:02
Наука
Разработан микрочип, способный распознавать раковые клетки в крови
В Университете Мичигана (США) ученым удалось создать микрофлюидный чип, который автоматически отделяет раковые клетки от остальной крови и позволяет сразу анализировать происходящие процессы.
Обновлено в 04:18
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение
Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран.
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Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Политика
В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Авто
УАЗ выпустит удлиненный грузовик УАЗ «Профи»
По данным источника, колесная база удлиненного «Профи» выросла на 650 мм – с 3500 до 4150 мм, а бортовой кузов прибавил целый метр – теперь его длина составляет 4090 мм.
Обновлено вчера в 06:40
Общество
Раздражающий протестующих екатеринбуржцев забор в сквере не уберут
Забор вокруг места строительства храма РПЦ у драмтеатра в Екатеринбурге убирать не будут, заявил журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Обновлено в 04:43
Хоккей
Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией
Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет
Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено вчера в 03:29
Космос
SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX второй раз отложил запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено в 01:57
Наука
РУДН вошел в топ-3 вузов России по популяризации науки
Эксперты рейтинга оценивали эффективность работы пресс-служб вузов в сфере популяризации науки.
Обновлено 15 мая в 03:18
Общество
Мавзолей Ленина будет закрыт 19 мая
"В связи с проведением на Красной площади мероприятий допуск посетителей в Мавзолей В.И.Ленина и некрополь у Кремлевской стены 19 мая 2019 года осуществляться не будет", - отметили в ФСО.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Политика
Матвиенко проведёт переговоры с Эрдоганом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Турции с официальным визитом, проведёт двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Встреча с Эрдоганом будет 17 мая в Стамбуле, — сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
Обновлено в 05:32
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Суд оставил под арестом фигуранта дела о загрязнении нефти Балабай
Самарский областной суд в пятницу отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай, являющейся фигурантом уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 02:25
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 06:27
Религия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40