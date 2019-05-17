Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиГазета.Ru 03:24

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
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«Северный поток-2» могут сдать с опозданием из-за Дании - Nord Stream 2

Царьград02:10

Срок завершения строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Газета.Ru04:45

Сроки завершения строительства «Северного потока — 2» могут перенести

РИА Новости03:09

Оператор «Северного потока-2» допустил перенос сроков завершения проекта

РБК02:59

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

RT на русском02:46

Строитель «Северного потока-2» заявил о возможном переносе завершении проекта

Московский Комсомолец02:10

Nord Stream 2 допустил ввод газопровода во второй половине 2020 года

Коммерсантъ06:32
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Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Гаджеты

ASUS представил смартфон Zenfone 6 с поворотной камерой

Основная камера, которая является поворотной и может выполнять функции «фронталки» получила два датчика — основной с разрешением в 48 мегапикселей и 13-мегапиксельный вспомогательный.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Политика

Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Политика

FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов

Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено вчера в 09:48
Экономика

Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян

В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Рассекречен белорусский экспериментальный бронеавтомобиль «Защитник»

На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске впервые продемонстрирован экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник", относящийся к классу техники с повышенной противоминной стойкостью (MRAP).
Обновлено вчера в 08:03
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено вчера в 17:52
Театры

Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета

Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Футбол

Агент Бикфалви рассказал о будущем игрока в «Урале»

Агент полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош оценил перспективы румынского игрока остаться в екатеринбургской команде на следующий сезон.
Обновлено в 06:47
Общество

В Москве прощаются с Сергеем Доренко

На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Политика

Порошенко подписал указ для инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, обеспечивающий необходимые мероприятия для инаугурации новоизбранного главы страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

Обновлено в 00:36
Происшествия

В США истребитель F-16 врезался в склад

В американском штате Калифорния истребитель F-16 потерпел крушение во время учебного полёта.
Обновлено в 04:53
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Неизвестные развернули у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве баннер с надписью «Извинись за Екб».
Обновлено вчера в 12:41
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России на матч с Латвией

Обновлено в 06:31
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Наука

Пластиковый мусор обнаружили на дне Марианской впадины

Пластиковый пакет и конфетные обертки обнаружил на дне Марианской впадины американский исследователь Виктор Весково.
Обновлено 14 мая в 15:57
Общество

Надгробия из Долины Славы нашли на свалке

Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Технологии

AliExpress будет доставлять заказы в «Пятерочку» и «Перекресток»

Х5 Retail Group подписала договор с AliExpress о доставке товаров в постаматы и пункты выдачи в своих магазинах.
Обновлено в 04:56
Музыка

«Мелодия» выпустила CD с первым концертом Эдисона Денисова

Фирма «Мелодия» выпустила компакт-диск с трансляционной записью первого в СССР авторского концерта композитора Эдисона Денисова.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС

Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.
Обновлено в 05:57
Политика

В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Здоровье

Более половины мужчин и женщин в России имеют избыточный вес

Продолжительность жизни сокращается на 5 лет при избыточном весе и на 15 лет при выраженном ожирении, сообщила специалист.
Обновлено вчера в 09:53
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