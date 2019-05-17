Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиГазета.Ru 03:24

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
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Срок завершения строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Газета.Ru04:45

«Северный поток-2» могут не успеть построить в 2019 году

Коммерсантъ03:40

Оператор «Северного потока-2» допустил перенос сроков завершения проекта

РБК02:59

Сроки завершения строительства «Северного потока — 2» могут перенести

РИА Новости03:09

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

RT на русском02:46

Строитель «Северного потока-2» заявил о возможном переносе завершении проекта

Московский Комсомолец02:10

«Северный поток-2» могут сдать с опозданием из-за Дании - Nord Stream 2

Царьград02:10
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Кино

Актер Роберт Паттинсон претендует на роль Бэтмена

Актер Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в новом фильме режиссера Мэтта Ривза, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Обновлено в 04:57
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group рассказал, как будет выглядеть в обновленном виде его основной формат – магазины у дома «Пятерочка».
Обновлено в 03:19
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет

Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено вчера в 03:29
Общество

За дачниками начнут следить с помощью дронов

С конца мая в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства. Его будут проводить с помощью беспилотной техники.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Политика

В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Единоборства

WBC рассмотрит слова Уайлдера о желании убить соперника на ринге

Обновлено в 04:29
Финансы

Украина погасила еврооблигации на $1 млрд

Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США на сумму $1 млрд.
Обновлено в 05:03
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Музыка

Лазарев ответил на критику своего выступления на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев отреагировал на критику в свой адрес после выступления в полуфинале конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 05:15
Футбол

Глушаков поведал о своем переходе в «Спартак»

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своем переходе в стан красно-белых из "Локомотива" Трансфер произошел в 2013 году.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено вчера в 16:08
Шоу-бизнес

«Годы не пощадили»: Поклонники «разнесли» постаревшую Монику Белуччи

Некоторые поклонники заметили, что дива резко постарела и теперь выглядит на свои 54 года, о чем они не преминули сообщить на просторах Сети, где буквально «разнесли» актрису.
Обновлено в 05:25
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью

На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала новую машину за 15 млн руб. и надела вместо юбки бабушкин платок

Юбка больше похожа на бабушкин платок, который стилисты быстренько повязали на талии звезды.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Общество

Раздражающий протестующих екатеринбуржцев забор в сквере не уберут

Забор вокруг места строительства храма РПЦ у драмтеатра в Екатеринбурге убирать не будут, заявил журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Обновлено в 04:43
Экономика

Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%

В первом квартале 2019 года чистая прибыль и выручка компании АЛРОСА оказались на 27% ниже, чем за аналогичный период-2018, и уменьшившись с 96 до 70,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией

Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Хоккей

«Бостон» победил «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли

Бостон стал первым финалистом Кубка Стэнли, выиграв серию третьего раунда плей-офф НХЛ с Каролиной с сухим счетом (4-0).
Обновлено в 00:06
Авто

BMW выпустит юбилейный BMW M5 Edition 35 Years

Известно, что в США будет отправлено всего 35 экземпляров из 350 BMW M5 Edition 35 Years / Начальная цена модели стартует с отметки в 128995 долларов США.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
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