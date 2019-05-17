Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиГазета.Ru 03:24
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
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Строитель «Северного потока-2» заявил о возможном переносе завершении проекта
Московский Комсомолец02:10
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Актер Роберт Паттинсон претендует на роль Бэтмена
Актер Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в новом фильме режиссера Мэтта Ривза, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
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Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
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Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
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X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group рассказал, как будет выглядеть в обновленном виде его основной формат – магазины у дома «Пятерочка».
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Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет
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Общество
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С конца мая в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства. Его будут проводить с помощью беспилотной техники.
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Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
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В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
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Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
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Лазарев ответил на критику своего выступления на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев отреагировал на критику в свой адрес после выступления в полуфинале конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 05:15
Футбол
Глушаков поведал о своем переходе в «Спартак»
Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своем переходе в стан красно-белых из "Локомотива" Трансфер произошел в 2013 году.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
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Шоу-бизнес
«Годы не пощадили»: Поклонники «разнесли» постаревшую Монику Белуччи
Некоторые поклонники заметили, что дива резко постарела и теперь выглядит на свои 54 года, о чем они не преминули сообщить на просторах Сети, где буквально «разнесли» актрису.
Обновлено в 05:25
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью
На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала новую машину за 15 млн руб. и надела вместо юбки бабушкин платок
Юбка больше похожа на бабушкин платок, который стилисты быстренько повязали на талии звезды.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Общество
Раздражающий протестующих екатеринбуржцев забор в сквере не уберут
Забор вокруг места строительства храма РПЦ у драмтеатра в Екатеринбурге убирать не будут, заявил журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Обновлено в 04:43
Экономика
Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%
В первом квартале 2019 года чистая прибыль и выручка компании АЛРОСА оказались на 27% ниже, чем за аналогичный период-2018, и уменьшившись с 96 до 70,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Хоккей
Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией
Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Хоккей
«Бостон» победил «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли
Бостон стал первым финалистом Кубка Стэнли, выиграв серию третьего раунда плей-офф НХЛ с Каролиной с сухим счетом (4-0).
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Авто
BMW выпустит юбилейный BMW M5 Edition 35 Years
Известно, что в США будет отправлено всего 35 экземпляров из 350 BMW M5 Edition 35 Years / Начальная цена модели стартует с отметки в 128995 долларов США.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36