Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиГазета.Ru 03:24

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
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Завершение строительства «Северного потока-2» могут сдвинуть на 2020 год

Коммерсантъ03:40

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Газета.Ru03:24

Строитель «Северного потока-2» заявил о возможном переносе завершении проекта

Московский Комсомолец02:10

Оператор «Северного потока—2» допустил перенос сроков завершения проекта

РБК02:59

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

RT на русском02:46

Завершение строительства «Северного потока-2» может быть перенесено на II полугодие 2020 г

ПРАЙМ02:34

В Nord Stream 2 допустили задержку строительства «Северного потока — 2»

РИА Новости03:09
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Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Фракция «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, заявил 17 мая лидер партии Максим Бурбак.
Обновлено в 04:06
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Гаджеты

Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России

Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору солнцезащитного крема

В Роскачестве подготовили рекомендации по выбору и использованию солнцезащитного средства с SPF (Sun Protection Factor).
Обновлено в 02:56
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Музыка

Киркоров заявил, что вернул Россию в финал «Евровидения»

Обновлено в 01:50
Религия

В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла

Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

В Калифорнии рухнул истребитель F-16

В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции

Обновлено в 01:55
Политика

МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа

«Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Число арестованных участников протестов в Екатеринбурге достигло 30

Обновлено в 02:30
Политика

Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено вчера в 11:25
Общество

Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 17:06
Общество

Карта сезонных кафе создана в Москве

Ранее сообщалось, что рестораторы приступили к установке летних кафе с 15 марта, за две недели до начала работы сезонных заведений.
Обновлено в 03:56
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Экономика

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Музыка

Определились все финалисты «Евровидения»

Обновлено вчера в 19:11
Хоккей

На чемпионате мира Чехия разгромила Латвию, финны обыграли датчан

В составе финнов по шайбе забросили Какко, Маннинен и Песонен, у датчан отличился Мадсен в большинстве.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Политика

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Политика

Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях

Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях, заявил РИА Новости посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.
Обновлено в 03:15
Наука

Названы повышающие риск развития рака факторы

Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Саратовской области банда незаконно обналичила 1 млрд рублей

За оказываемые услуги злоумышленники получили комиссию в более чем 9 млн рублей, общая сумма, которую удалось вывести - около миллиарда.
Обновлено в 02:56
Хоккей

«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли

Обновлено в 02:58
Происшествия

После жалобы Путину СК проверит неработающие лифты в Пензе

Следственный комитет выяснит, почему супружеская пара ветеранов Великой Отечественной войны оказалась изолирована в собственной квартире в Пензе из-за неработающего лифта.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»

Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трём фигурантам дела о загрязнении трубопровода «Дружба», передаёт ТАСС.
Обновлено 15 мая в 02:36
Наука

В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час

В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 15 мая в 11:16
Политика

Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку

Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено вчера в 20:19
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