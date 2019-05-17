Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиRT на русском 02:46
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания. Это следует из доклада Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Музыка
Мать финалиста шоу «Голос. Дети» оценила отмену результатов конкурса
Телеканал принял решение аннулировать результаты финала и провести спецвыпуск программы.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Теннис
Федерер снялся с турнира в Риме
Третья ракетка мира Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Риме перед четвертьфиналом против Стефаноса Циципаса из-за травмы правой ноги.
Обновлено в 08:15
Политика
Россия намерена ответить на новые санкции США
Россия всегда подчеркивала, что это не ее выбор, она стремится к сотрудничеству с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
Роберто Карлос намерен помочь «Анжи»
Выступавший за «Анжи» именитый бразильский защитник Роберто Карлос в курсе проблем дагестанской команды и намерен оказать ей поддержку.
Обновлено в 03:38
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри
Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:15
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Школьника из Латвии избили в британской школе, спутав с русским
Подростка из Латвии избили в столовой школы графства Мерсисайд в Великобритании.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью
Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
СМИ сообщили об отставке секретаря СНБО Украины
О предстоящей отставке Турчинова сообщило украинское издание «theБабель» со ссылкой на свои источники в администрации президента Украины.
Обновлено в 08:26
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Общество
Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Кино
Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена
Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза.
Обновлено в 01:59
Происшествия
СК попросил арестовать директора института Росрезерва
Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 07:21
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
Машина снесла фонарный столб на Нагатинской набережной
На юге Москвы произошла авария с участием иномарки.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Здоровье
На Ставрополье создадут 5 центров амбулаторной онкологической помощи
В Ставропольском крае с 2019 по 2022 год построят 5 центров амбулаторной онкологической помощи в Кисловодске, Будённовске, Ставрополе, Невинномысске, Ессентуках.
Обновлено в 07:04
Политика
«Нафтогаз» предупредил Киев о рисках проигрыша «Газпрому» в арбитраже
Выведение газотранспортной системы (ГТС) из под контроля «Нафтогаза» по модели OU (ownership unbundling), на которой настаивают власти Украины, может привести к проигрышу российскому «Газпрому» в новом арбитраже.
Обновлено в 08:01
Авто
Компания Ideenion Automobil AG возродит довоенную марку Austro-Daimler
Немецкая компания, специализирующаяся на постройке концепт-каров, планирует возродить довоенную австро-венгерскую марку Austro-Daimler. первая модель нового бренда будет представлена в рамках Конкурса элегантности на вилле д’Эсте.
Обновлено в 07:36
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48