Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиRT на русском 02:46

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания. Это следует из доклада Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.
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Оператор рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» вовремя

Газета.Ru07:37

Nord Stream 2 допустил ввод газопровода во второй половине 2020 года

Коммерсантъ06:32

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

RT на русском02:46

Сроки завершения строительства «Северного потока — 2» могут перенести

РИА Новости03:09

Оператор «Северного потока-2» допустил перенос сроков завершения проекта

РБК02:59

Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремя

ПРАЙМ07:31

«Северный поток-2» могут сдать с опозданием из-за Дании - Nord Stream 2

Царьград02:10
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Авто

В Сети появился тизер электрокара Skoda Citigo

Обновлено в 07:25
Армия и оружие

«Открытие врат ада»: США неминуемо ударят по Ирану

Ракетный удар США по Ирану неминуем и приведет к открытию «врат ада», пишет ливанская газета Ad-Diyar.
Обновлено в 05:07
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Авто

Российский офис Mercedes-Benz возглавит Хольгер Зуффель

По информации пресс-службы марки, уже 1 сентября в российском офисе произойдут кадровые перемены — ныне действующего главу «Мерседес-Бенц Рус» Яна Мадея сменит Хольгер Зуффель.
Обновлено в 06:59
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group рассказал, как будет выглядеть в обновленном виде его основной формат – магазины у дома «Пятерочка».
Обновлено в 03:19
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 17:13
Политика

Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе»

Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе.
Обновлено в 08:35
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия

СК попросил арестовать директора института Росрезерва

Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 07:21
Здоровье

Домодедовские врачи спасли руку 99-летней пациентке

Чтобы спасти руку и восстановить кровообращение, врачи приняли решение провести экстренную операцию.
Обновлено в 08:29
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

Обновлено в 08:28
Футбол

Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»

22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Происшествия

Всех обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе отпустили домой

В Уфе под домашний арест отпустили последнего обвиняемого в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Российский разведывательный самолет снова полетал над США

Обновлено в 08:01
Политика

Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии

Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Футбол

Игрок «Урала» Ильин извинился за инцидент с Мирзовым

Форвард «Урала» Владимир Ильин извинился за конфликт с полузащитником тульского «Арсенала» Резиуаном Мирзовым, произошедший после окончания полуфинального матча Олимп – Кубка России.
Обновлено в 07:44
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Песков о храме на Урале: способ волеизъявления выберут местные власти

Вопрос проведения референдума или опроса среди жителей Екатеринбурга о строительстве храма является прерогативой местных властей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:58
Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Баскетбол

ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги

Столичный ЦСКА, восьмой раз подряд пробившийся в число сильнейших клубов континента, в полуфинале турнира встретится с мадридским «Реалом».
Обновлено в 04:56
Общество

Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Политика

Порошенко забыл сообщить, что уволил своего советника Медведева

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника Олега Медведева 3 мая, однако соответствующий указ появился на сайте Порошенко спустя две недели.
Обновлено в 07:49
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Транспорт

Azur Air отменяет питание на коротких рейсах

Авиакомпания Azur Air отменяет предоставление бесплатного питания на всех своих рейсах длительностью менее 5 часов с 1 июня 2019 года.
Обновлено в 07:50
Политика

Росгвардия: санкции США не скажутся на эффективности спецназа «Терек»

Санкции США против спецотряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек" не скажутся на эффективности отряда и высоком авторитете подразделения, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Обновлено в 03:01
Общество

Госдума ужесточает правила прохождения техосмотра

В Госдуме прошло второе чтение законопроекта о правилах техосмотра.
Обновлено в 03:15
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