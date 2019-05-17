Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиRT на русском 02:46

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания. Это следует из доклада Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.
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Эксперт оценил возможный перенос сроков окончания строительства «Северного потока — 2»

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Эксперт объяснил перенос сроков строительства «Северного потока — 2»

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«Северный поток-2» могут сдать с опозданием из-за Дании - Nord Stream 2

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Nord Stream 2 допустил ввод газопровода во второй половине 2020 года

Коммерсантъ06:32

Сроки завершения строительства «Северного потока — 2» могут перенести

РИА Новости03:09

Оператор «Северного потока-2» допустил перенос сроков завершения проекта

РБК02:59

Оператор заявил о возможности достроить «Северный поток – 2» вовремя

Известия08:23
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Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство».
Обновлено в 10:17
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Здоровье

В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат

Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Общество

Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена

Обновлено в 13:01
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено в 14:26
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Политика

Украина может исчезнуть через пять лет – бывший спикер Верховной рады

Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин предсказал исчезновение Украины через пять лет в случае, если государству в этот срок не удастся урегулировать вопрос с Донбассом.
Обновлено в 13:08
Политика

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на ее территории, сообщил концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 08:36
Хоккей

Хоккеист Терещенко вернулся в московское «Динамо»

Обновлено в 14:23
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензий УЕФА, «Анжи» — РФС

Лицензии УЕФА получили 10 клубов. В этот список не вошли «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 14:37
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Знаменитый американский бизнес-тренер Тони Роббинс оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 14:02
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Во время обстрела Горловки ранило мирного жителя

Обновлено в 14:29
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Политика

Советник Порошенко Бирюков подал в отставку

Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление об увольнении.
Обновлено в 12:45
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Гаджеты

Xiaomi выпустит сверхбюджетный смартфон Redmi 7A

Судя по характеристикам, Redmi 7A должен расположится между Redmi 7 и сверхбюджетным Redmi Go.
Обновлено в 07:03
Экономика

Экономика России резко замедлилась

О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома

Обновлено в 13:49
Авто

Ford объявил скидку на покупку кроссовера Ford Kuga

Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Визит на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердили президенты пяти стран, сообщила представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 12:22
Политика

Россия останется в ПАСЕ, заявили в МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия сохранит свое членство в ПАСЕ.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В ДТП погибла бывшая учительница Кадырова

"Кубанские новости" сообщают, что жертвой ДТП стала экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.
Обновлено в 14:31
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