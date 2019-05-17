Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиRT на русском 02:46
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания. Это следует из доклада Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.
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Эксперт считает, что позиция Дании не сможет перенести сроки по «Северному потоку-2»
Народные новости12:44
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Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
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Глава МИД Украины Климкин ушёл в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в отставку.
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Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
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Сергей Лазарев вывел Россию в финал «Евровидения-2019»
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Истребители Су-35 вылетели на перехват израильских боевых самолётов
Истребители ВКС России были подняты для перехвата израильских самолётов.
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Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
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Расшифрована загадочная рукопись Войнича
Рукопись Войнича представляет собой средневековый труд, написанный в XV веке неизвестными авторами.
Обновлено 15 мая в 11:29
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Обновлено в 06:15
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Политика
В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Обновлено в 19:55
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги.
Обновлено в 17:09
Здоровье
Названы признаки развития болезней печени
Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
Обновлено в 19:48
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
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Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
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Крымские народы были депортированы 75 лет назад
18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено в 17:32
Общество
Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь
Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено в 11:20
Транспорт
Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке
"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
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Армия и оружие
Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57
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Экономика
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Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
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СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
Интернет-издание "Страна.ua" опубликовало проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.
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Футбол
Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
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Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
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Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
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Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
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