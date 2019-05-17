Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиRT на русском 02:46

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания. Это следует из доклада Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.
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Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2»

RT на русском16:32

"Копенгаген не повлияет на выход на полную мощность "Северного потока - 2": Эксперт - о требовании Дании сменить маршрут газопровода

Царьград14:24

Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремя

ПРАЙМ07:31

Оператор заявил о возможности достроить «Северный поток – 2» вовремя

Известия08:23

Nord Stream 2 допустил ввод газопровода во второй половине 2020 года

Коммерсантъ06:32

Эксперт считает, что позиция Дании не сможет перенести сроки по «Северному потоку-2»

Народные новости12:44

Оператор «Северного потока-2» допустил перенос сроков завершения проекта

РБК02:59
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Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Политика

Глава МИД Украины Климкин ушёл в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Аваков выступит в итальянском суде в защиту подсудимого по делу об убийстве репортера

Министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что будет свидетельствовать в итальянском суде в защиту бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, подсудимого по делу об убийстве в 2014 году под Славянском итальянского репортера.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Музыка

Сергей Лазарев вывел Россию в финал «Евровидения-2019»

Финал «Евровидения-2019» состоится вечером в субботу, 18 мая. На российском телевидении его будет вещать «Россия-1».
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие

Истребители Су-35 вылетели на перехват израильских боевых самолётов

Истребители ВКС России были подняты для перехвата израильских самолётов.
Обновлено в 16:06
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Политика

США внесли в санкционный «список Магнитского» представителей Мексики

США расширили список санкций по глобальному "закону Магнитского", в него вошли представители Мексики, говорится в заявлении министерства финансов.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Наука

Расшифрована загадочная рукопись Войнича

Рукопись Войнича представляет собой средневековый труд, написанный в XV веке неизвестными авторами.
Обновлено 15 мая в 11:29
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:29
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено вчера в 16:08
Политика

В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Обновлено в 19:55
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги.
Обновлено в 17:09
Здоровье

Названы признаки развития болезней печени

Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
Обновлено в 19:48
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
Обновлено в 20:48
Экономика

АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Политика

Крымские народы были депортированы 75 лет назад

18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено в 17:32
Общество

Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь

Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено в 11:20
Транспорт

Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке

"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57

Обновлено в 07:53
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 05:57
Политика

СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

Интернет-издание "Страна.ua" опубликовало проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.
Обновлено в 15:49
Футбол

Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска

Обновлено в 05:43
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 19:04
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено в 13:11
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