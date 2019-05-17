Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиRT на русском 02:46

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания. Это следует из доклада Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.
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Три километра в день по дну Балтийского моря: как строится «Северный поток — 2»

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Оператор заявил о возможности достроить «Северный поток – 2» вовремя

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Оператор «Северного потока-2» допустил перенос сроков завершения проекта

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Nord Stream 2 допустил ввод газопровода во второй половине 2020 года

Коммерсантъ06:32

Сроки завершения строительства «Северного потока — 2» могут перенести

РИА Новости03:09

Оператор рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» вовремя

Газета.Ru07:37

«Северный поток-2» могут сдать с опозданием из-за Дании - Nord Stream 2

Царьград02:10
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Политика

Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину

Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
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Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке, сообщает УНИАН.
Обновлено в 09:57
Кино

Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»

Писатель Стивен Кинг встал на защиту создателей восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:38
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности

Обновлено в 09:51
Политика

Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым

Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Авто

Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России

В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Политика

Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ

В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке

Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Футбол

Касильяс объявит о завершении карьеры

Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Происшествия

На Жатайском судостроительном заводе произошел взрыв

На судостроительном заводе в Жатае произошел взрыв парового котла.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер

В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Авто

Вседорожная Lada Granta Cross появилась у дилеров

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика

В штабе Зеленского прокомментировали распад коалиции в Раде

Ранее фракция «Народный фронт» во время заседания Рады объявила о выходе из парламентской коалиции, пишет НСН.
Обновлено в 07:43
Здоровье

В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат

Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Интернет

AGCM обвиняет Google в злоупотреблении своим положением на рынке

По мнению Управления, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Об этом говорится в официальном заявлении AGCM.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Студентов и преподавателей Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы эвакуируют из-за сильного задымления.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Аллегрова опубликовала редкие фото с дочерью в ее день рождения

Звезда российской эстрады Ирина Аллегрова разместила на своей странице в Instagram трогательный пост, посвященный дочери Лале.
Обновлено в 05:24
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Смартфон Asus Zenfone 6 получит откидную двойную камеру

Обновлено 15 мая в 06:07
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Обновлено в 08:37
Политика

Порошенко вызвал слезы у Юнкера

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заплакал из-за ухода с поста президента Петра Порошенко, сообщил телеканалу «Прямой» бывший замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев.
Обновлено в 09:39
Происшествия

На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб

Автомобиль марки Audi Q7 наехал на фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве.
Обновлено в 06:14
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