Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиRT на русском 02:46
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания. Это следует из доклада Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.
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Политика
Коломойский объяснил решение вернуться на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернулся на Украину по семейным обстоятельствам, и добавил, что в ближайшие пять лет планирует оставаться в этой стране.
Обновлено в 14:56
Политика
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали руководство ХК «Торпедо»
Год назад просроченная кредиторская задолженность клуба достигла почти полумиллиарда рублей Следователи задержали руководителей местного хоккейного клуба "Торпедо" – исполнительного директора Сергея Малютина и финансового директора Наталью Ерёмину в качестве подозреваемых.
Обновлено в 03:40
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Разведка Индии узнала о планах террористов атаковать военные авиабазы
По информации источника в правительстве страны, сотрудникам разведки стало известно о том, что террористические группировки готовятся атаковать две военно-воздушные базы в северном штате Джамму и Кашмир, передает агентство ANI.
Обновлено в 05:44
Происшествия
«Яндекс» отрицает запрет сотрудникам на полеты на SSJ 100
«Яндекс» отрицает ограничения, касающиеся полетов на Sukhoi Superjet 100 для своих сотрудников.
Обновлено в 13:51
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57
Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Суд арестовал еще восемь участников акций против храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Футбол
Сергей Семак появится в эфире «Радио Зенит»
Две звезды нашей команды пройдут на пять ведущих радиостанций Петербурга – «Радио Зенит», Юмор ФМ, Радио ENERGY, Детское Радио и Авторадио.
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
Энергетика
«Газпром» открыл два крупных месторождения на Ямале
Обновлено в 10:48
Кино
Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов»
На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.
Обновлено в 03:30
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Технологии
AliExpress начнет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
В свою очередь холдинг в этом году запустит снятие наличных на кассах торговой сети «Пятерочка» в тестовом режиме.
Обновлено в 12:32
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Наука
В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»
Недавно группа австралийских исследователей обнаружила еще 137 кувшинов в 15 новых местах по всему Лаосу.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах
Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
Обновлено в 14:32
Игры
Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улице
Ранее разработчики сделали оригинальную версию игры бесплатной и доступной для запуска в окне браузера, теперь же на официальном YouTube-канале появился полноценный анонсирующий ролик новой интерпретации знаменитой песочницы - Minecraft Earth.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
США впервые за 10 лет проведут учения с авианосцем на Аляске
ВВС США впервые за 10 лет проводят военные учения с участием авианосца на Аляске.
Обновлено в 15:45
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде
Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Происшествия
Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей
В Москве суд арестовал уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, перечислившего 50 миллионов рублей «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 14:40