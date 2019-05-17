Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиRT на русском 02:46

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания. Это следует из доклада Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.
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Эксперт объяснил перенос сроков строительства «Северного потока — 2»

Телеканал 360°11:58

Три километра в день по дну Балтийского моря: как строится «Северный поток — 2»

RT на русском10:02

Оператор рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» вовремя

Газета.Ru07:37

Nord Stream 2 допустил ввод газопровода во второй половине 2020 года

Коммерсантъ06:32

Сроки завершения строительства «Северного потока — 2» могут перенести

РИА Новости03:09

Оператор «Северного потока-2» допустил перенос сроков завершения проекта

РБК02:59

«Северный поток-2» могут сдать с опозданием из-за Дании - Nord Stream 2

Царьград02:10
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Происшествия

В Петербурге задержали участников акции против гомофобии

Обновлено в 11:56
Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын

Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Авто

Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5

Обновлено в 11:42
Хоккей

Овечкин претендует на звание самой красивой улыбки в НХЛ

Нападающий сборной России по хоккею и клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вошёл в список претендентов на звание самой красивой улыбки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 12:44
Транспорт

Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Футбол

«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено вчера в 22:00
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие

Небензя отверг обвинения в нарушении гуманитарного права в Идлибе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии заявил, что Москва категорически отвергает обвинения западных стран в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в сирийском Идлибе.
Обновлено в 11:24
Экономика

Росстат зафиксировал резкое торможение экономики в начале года

Экономика замедлилась резко: еще по итогам 2018 года рост ВВП достигал 2,3% и оказался рекордным с 2012 года.
Обновлено в 11:38
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Политика

Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:53
Общество

В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку

Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Музыка

Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле

Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

Медведев посетил госпиталь ветеранов в Ростове-на-Дону

Обновлено в 11:34
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Космос

Российские ученые зафиксировали странные перемещения на Венере

Обновлено в 02:13
Политика

СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского

Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Обновлено вчера в 15:16
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Технологии

Товары с AliExpress будут доставлять в «Пятёрочку» и «Перекрёсток»

Благодаря соглашению, подписанному между дочерними компаниями Х5 Retail Group и AliExpress, россияне смогут забрать свои покупки в постоматах, а также пунктах выдачи заказов в торговых точках сетей, принадлежащих ритейлеру.
Обновлено в 07:05
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Культура

Англичанин заплатил 230 фунтов за липовую картину Пикассо. Она оказалась настоящей

Филип Стэплтон из города Кроли в Англии купил за 230 фунтов стерлингов (почти 19 тысяч рублей) картину Пабло Пикассо «Купальщица, сидящая на берегу моря» 1930 года.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В резиденции посла Великобритании в Москве произошло возгорание

Обновлено в 12:01
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