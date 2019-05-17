Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиRT на русском 02:46
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания. Это следует из доклада Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.
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Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Авто
В честь 100-летия Bentley выпустила эксклюзивную книгу
Обновлено в 02:28
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Здоровье
Волгоградцам рассказали, почему перестает снижаться вес при похудении
Существует два развития событий: вес стоит, но жир уходит; прогресс полностью остановился.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова призналась, что разбогатела благодаря астрологической финансовой карте
Анфиса Чехова призналась подписчикам в Instagram, что пользуется услугами известного астролога.
Обновлено в 13:57
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Происшествия
«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций
Обновлено в 14:31
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Хоккей
Защитник сборной Латвии пропустит игру с Россией
Защитник сборной Латвии Ральф Фрайбергс пропустит встречу группового этапа чемпионата мира по хоккею с Россией.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Политика
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».
Обновлено в 19:03
Политика
Коломойский объяснил возвращение на Украину
По словам Коломойского, решение о возвращении не связано с его отношениями с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:40
Наука
В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»
Недавно группа австралийских исследователей обнаружила еще 137 кувшинов в 15 новых местах по всему Лаосу.
Обновлено вчера в 09:22
Культура
Скончался архитектор стеклянной пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет ушел из жизни американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй.
Обновлено в 01:56
Политика
2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР
Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Космос
Одиннадцать частных компаний помогут НАСА вернуться на Луну
Представители НАСА назвали одиннадцать частных космических компаний, которые получат право на разработку посадочных модулей, лунных скафандров и прочих систем, необходимых для повторной высадки астронавтов на Луну в 2024 году.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Политика
Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории
Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы его страны связаны с тем, что украинские герои «были нарисованы в Москве».
Обновлено в 10:42
Кино
Вышла последняя серия «Теории большого взрыва»
Телеканал CBS вечером 16 мая показал заключительную серию «Теории большого взрыва». Сериал выходил на телеэкраны 12 лет.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Политика
Зеленский намерен провести полномасштабный аудит Украины
В штабе Зеленского сказали, что оценка состояния страны является первой задачей избранного президента Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук сказал, что политик намерен организовать "полномасштабный аудит государства", передает РИА Новости.
Обновлено в 18:07
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено в 05:43