Срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания, а не прописки, могут сократить в России с четырёх до трёх месяцев, сообщает kp.ru со ссылкой на текст соответствующего указа Министерства внутренних дел. Он опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Срок выдачи загранпаспортов в России могут сократить на месяц

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