Общество

Срок выдачи загранпаспортов в России могут сократить на месяц
RT на русском
02:17

Срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания, а не прописки, могут сократить в России с четырёх до трёх месяцев, сообщает kp.ru со ссылкой на текст соответствующего указа Министерства внутренних дел. Он опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
RT на русском02:17

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Срок выдачи загранпаспортов в России могут сократить на месяц

RT на русском02:17

Срок выдачи загранпаспорта сократят

Российская газетавчера в 23:12

МВД предложило сократить срок оформления загранпаспорта

URA.Ruвчера в 21:37

Срок получения загранпаспорта предложили сократить

Lenta.ruвчера в 17:09

В МВД предложили на месяц сократить срок выдачи загранпаспорта

Комсомольская правдавчера в 16:27

МВД предложило сократить сроки выдачи загранпаспорта

РБКвчера в 16:02

МВД планирует сократить срок оформления загранпаспорта по месту пребывания

РИА Новостивчера в 13:31
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Здоровье

В ГИБДД планируют приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

В ГИБДД намерены приравнять эффект от употребления ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению.
Обновлено в 02:24
Общество

СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России

Борщевик, ранее распространенный только на территориях Кавказа, теперь захватил среднюю полосу России и стал настоящим стихийным бедствием.
Обновлено в 02:21
Общество

Роскачество провело исследование туалетной бумаги

Для участия в исследовании Роскачество закупило туалетную бумагу одного, двух, трех и четырех слоев 30 наиболее востребованных среди потребителей марок и проверили их по 64 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:24
Общество

ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми

Большинство россиян (84%) чувствуют себя счастливыми людьми и называют причиной счастья семью, хорошее здоровье и работу.
Обновлено в 02:25
Погода

Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США

Президент США Дональд Трамп усомнился в феномене глобального потепления из-за грядущего похолодания в США.
Обновлено в 02:23
Здоровье

Роспотребнадзор изъял 15 тонн опасных кондитерских изделий

За девять месяцев 2018 года Роспотребнадзор исследовано более 7 тыс. образцов кондитерских изделий.
Обновлено в 02:09
Общество

Dolce & Gabbana отменил шоу в Китае из-за обвинений в расизме

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana отменил запланированное на среду шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской, пишет в среду CNN.
Обновлено в 02:23
Общество

SSJ100 мало летает из-за дефектов двигателя

SSJ100 поставляются авиакомпаниям с 2011 г. Но до сих пор они очень мало летают.
Обновлено в 02:24
Погода

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Обновлено в 01:20
Общество

Милонов попросил главу МВД проверить деятельность рэпера Элджея

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева проверить деятельность российского рэпера Элджея.
Обновлено в 02:16
Общество

Для депутатов перед Новым годом составят методичку по подаркам

В Госдуме до конца года подготовят рекомендации о том, какие подарки можно получать депутатам, чтобы не было оснований обвинить их в коррупции.
Обновлено в 02:18
Общество

Роскомнадзор заблокировал более 330 интернет-сообществ зацеперов

С сентября 2016 года Роскомнадзору удалось заблокировать более 330 интернет-сообществ зацеперов.
Обновлено в 02:20
Транспорт

«Дочка» РЖД хочет продавать билеты на поезда за год

Гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов в интервью «Ведомостям» сказал, что компания изучает возможность продавать билеты на поезда за год вперед.
Обновлено в 02:21
Транспорт

Ремонт 350 лестниц провели в переходах московского метро за пять лет

Обновлено в 02:16
Общество

Названы худшие говяжьи котлеты

В рамках исследования были проверены котлеты под брендами «Ложкаревъ», «Черный бык», «Морозко», МЛМ, «Мираторг», «Каждый день» и «Крутим-лепим».
Обновлено в 02:25
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